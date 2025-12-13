Quais são os 10 filmes mais pesquisados no Brasil em 2025?

De Anora a Pecadores: os 10 filmes mais pesquisados no Brasil em 2025Levantamento anual revela como produções premiadas, blockbusters e títulos nacionais lideraram o interesse do público e marcaram o cinema no País em 2025
O público brasileiro voltou os olhos para uma diversidade de filmes em 2025: de produções que marcaram os cinemas nacionais e internacionais a lançamentos de grande audiência nas plataformas de streaming.
Levantamento anual do Google mostra os 10 filmes mais pesquisados no Brasil no ano, refletindo tanto o impacto cultural quanto o interesse por temas variados.
Confira abaixo a lista dos 10 filmes com sinopse e onde assistir.
1. Anora
Sinopse: Acompanhamos Anora, uma garota de programa no Brooklyn que, após um encontro impulsivo, se casa com o filho de um oligarca russo. O que parece um conto de fadas moderno rapidamente se complica com a desaprovação da família dele, ameaçando a relação.
Bilheteria no Brasil: Embora não esteja no topo dos maiores faturamentos nacionais de 2025, o filme teve forte repercussão cultural por sua performance na temporada de premiações, dominando o Oscar de 2025 em várias categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Direção.
Porque foi tão pesquisado: O reconhecimento no Oscar impulsionou as buscas em todo o País, despertando interesse tanto de entusiastas de cinema quanto do público geral.
Onde assistir: Disponível para streaming na Prime Video.
2. Ainda Estou Aqui
Sinopse: Inspirado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, o filme mostra a jornada de Eunice Paiva após o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar. A narrativa acompanha sua transformação em ativista pelos direitos humanos.
Bilheteria no Brasil: Foi um dos maiores sucessos nacionais de 2025, com mais de 5 milhões de espectadores no País, sendo um dos filmes brasileiros mais assistidos nos cinemas desde a pandemia.
Porque foi tão pesquisado: Além da indicação ao Oscar, onde conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional, o longa voltou ao topo das bilheterias no Brasil e gerou interesse elevado nas redes e mecanismos de busca.
Onde assistir: Disponível no Globoplay.
3. Nosferatu
Sinopse: Nova interpretação do clássico vampírico, ambientada na Alemanha do século XIX. O corretor Thomas Hutter viaja até a Transilvânia e encontra o enigmático Conde Orlok, desencadeando uma série de eventos sombrios.
Bilheteria no Brasil: Obteve cerca de R$ 19,4 milhões, com quase um milhão de espectadores.
Porque foi tão pesquisado: A adaptação modernizada de um ícone do cinema de terror atraiu curiosidade dos fãs do gênero e garantiu presença constante nas listas de buscas.
Onde assistir: Disponível para aluguel e compra digital nas principais plataformas.
4. Conclave
Sinopse: Após a morte do papa, cardeais de todo o mundo se reúnem para eleger seu sucessor em meio a segredos, rivalidades e intrigas, no coração do Vaticano.
Bilheteria no Brasil: Arrecadou cerca de R$ 16,6 milhões, atraindo mais de 715 mil espectadores.
Porque foi tão pesquisado: A combinação de suspense, contexto histórico e o ressurgimento do tema após acontecimentos do mundo real contribuiu para manter o filme em foco ao longo do ano.
Onde assistir: Disponível para aluguel e compra digital.
5. Superman
Sinopse: Nova adaptação do icônico herói, explorando o equilíbrio entre sua vida humana como Clark Kent e os desafios de ser Superman frente a ameaças que testam seus valores de verdade e justiça.
Bilheteria no Brasil: Um dos maiores sucessos do País em 2025, com cerca de R$ 60,7 milhões e mais de 2,7 milhões de espectadores.
Porque foi tão pesquisado: A expectativa em torno de uma nova fase do universo da DC no cinema alimentou buscas constantes.
Onde assistir: Disponível na HBO Max e em plataformas de aluguel digital.
6. Invocação do Mal 4
Sinopse: No capítulo final da franquia, Ed e Lorraine Warren enfrentam uma das entidades mais perigosas que já cruzaram seu caminho, levando a investigação sobrenatural ao limite.
Bilheteria no Brasil: Manteve o interesse do público, especialmente por encerrar uma série de grande apelo.
Porque foi tão pesquisado: A despedida da franquia e o forte público do gênero terror garantiram alta procura.
Onde assistir: Disponível na HBO Max e para aluguel digital.
7. Thunderbolts*
Sinopse: Um grupo de anti-heróis, reunido por Valentina Allegra de Fontaine, assume uma missão arriscada que pode redefinir seu papel no universo cinematográfico.
Bilheteria no Brasil: Arrecadou cerca de R$ 45,6 milhões, com mais de 2 milhões de espectadores.
Porque foi tão pesquisado: A presença de personagens moralmente ambíguos e o prestígio da marca Marvel contribuíram para o interesse crescente.
Onde assistir: Disponível no Disney+ após a janela de cinema.
8. Como Treinar seu Dragão
Sinopse: Adaptação live-action da famosa animação em que o jovem viking Soluço desenvolve uma amizade improvável com o dragão Banguela, enfrentando uma ameaça que pode romper a paz entre humanos e dragões.
Bilheteria no Brasil: Uma das maiores arrecadações do ano, com cerca de R$ 112,5 milhões e mais de 5,3 milhões de espectadores.
Porque foi tão pesquisado: A nostalgia da animação original e a curiosidade sobre o novo formato atraíram grande público.
Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra no Prime Video.
9. Entre Montanhas
Sinopse: Drasa e Levi, dois agentes altamente treinados, são enviados para vigiar um desfiladeiro isolado onde reside uma criatura misteriosa. Durante a missão, a relação entre eles se aprofunda em meio a perigos e descobertas.
Bilheteria no Brasil: Embora não esteja entre as maiores arrecadações do ano, provocou interesse notável entre fãs de suspense e ficção.
Porque foi tão pesquisado: A mistura de suspense, terror, romance e ficção científica, além de um elenco estrelado, atraiu a atenção do público.
Onde assistir: Disponível na Apple TV+.
10. Pecadores
Sinopse: Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan no papel de irmãos gêmeos, o filme combina terror sobrenatural com drama de época, acompanhando o retorno dos protagonistas à cidade natal, onde enfrentam forças malignas.
Bilheteria no Brasil: Cerca de R$ 18,7 milhões, com mais de 830 mil espectadores.
Porque foi tão pesquisado: A união de terror, drama e a presença de grandes nomes de Hollywood impulsionaram a curiosidade.
Onde assistir: Disponível na HBO Max e em plataformas de aluguel digital.