Quais são os 10 filmes mais pesquisados no Brasil em 2025?

Levantamento anual do Google mostra os 10 filmes mais pesquisados no Brasil no ano / Crédito: Warner Studios/Divulgação

O público brasileiro voltou os olhos para uma diversidade de filmes em 2025: de produções que marcaram os cinemas nacionais e internacionais a lançamentos de grande audiência nas plataformas de streaming. Levantamento anual do Google mostra os 10 filmes mais pesquisados no Brasil no ano, refletindo tanto o impacto cultural quanto o interesse por temas variados.

Confira abaixo a lista dos 10 filmes com sinopse e onde assistir. Leia mais Globo de Ouro 2026: com Wagner Moura, veja todos os indicados Sobre o assunto Globo de Ouro 2026: com Wagner Moura, veja todos os indicados 1. Anora

Sinopse: Acompanhamos Anora, uma garota de programa no Brooklyn que, após um encontro impulsivo, se casa com o filho de um oligarca russo. O que parece um conto de fadas moderno rapidamente se complica com a desaprovação da família dele, ameaçando a relação. Bilheteria no Brasil: Embora não esteja no topo dos maiores faturamentos nacionais de 2025, o filme teve forte repercussão cultural por sua performance na temporada de premiações, dominando o Oscar de 2025 em várias categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Direção.

Porque foi tão pesquisado: O reconhecimento no Oscar impulsionou as buscas em todo o País, despertando interesse tanto de entusiastas de cinema quanto do público geral. Onde assistir: Disponível para streaming na Prime Video. 2. Ainda Estou Aqui

Sinopse: Inspirado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, o filme mostra a jornada de Eunice Paiva após o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar. A narrativa acompanha sua transformação em ativista pelos direitos humanos.

Bilheteria no Brasil: Foi um dos maiores sucessos nacionais de 2025, com mais de 5 milhões de espectadores no País, sendo um dos filmes brasileiros mais assistidos nos cinemas desde a pandemia. Porque foi tão pesquisado: Além da indicação ao Oscar, onde conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional, o longa voltou ao topo das bilheterias no Brasil e gerou interesse elevado nas redes e mecanismos de busca. Onde assistir: Disponível no Globoplay.