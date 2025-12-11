'Orgulho e Preconceito' retorna aos cinemas em celebração de 20 anos

'Orgulho e Preconceito' retorna aos cinemas em celebração de 20 anosBaseado em texto de Jane Austen, "Orgulho e Preconceito" celebra 20 anos de lançamento com reexibição do filme nos cinemas até quarta-feira, 17
Adaptação do clássico da romancista britânica Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” retorna aos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, 11.
A reexibição do longa estrelado por Keira Knightley (Elizabeth Bennet) e Matthew Macfadyen (Sr. Darcy) faz parte da comemoração de 20 anos do lançamento do longa.
O romance inglês acompanha a história de Elizabeth Bennet que vive com sua mãe, pai e irmãs no campo. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta a pressão da família para se casar.
Ao conhecer Sr. Darcy, a mocinha acredita que ele é o último homem com quem poderia se casar. À medida que a trama se desenvolve, suas vidas se entrelaçam. A protagonista se apaixona pelo homem que jurou odiar.
"Orgulho e Preconceito" foi indicado ao Oscar de 2006 quatro vezes nas categorias de Melhor Atriz (Keira Knightley), Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte.
O longem tem direção de Joe Wright e roteiro adaptado por Deborah Moggach a partir do aclamado romance de Jane Austen. A escritora, referência da literatura inglesa, é responsável também pelos clássicos "Razão e Sensibilidade" e "Persuasão".
