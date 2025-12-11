'Orgulho e Preconceito' retorna aos cinemas em celebração de 20 anos

"Orgulho e Preconceito" (2005) retorna aos cinemas em dezembro / Crédito: Universal Picture/reprodução

Adaptação do clássico da romancista britânica Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” retorna aos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, 11. A reexibição do longa estrelado por Keira Knightley (Elizabeth Bennet) e Matthew Macfadyen (Sr. Darcy) faz parte da comemoração de 20 anos do lançamento do longa.