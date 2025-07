Superman de James Gunn une o melhor de dois mundos com esperança

"Superman", dirigido por James Gunn, estreia esta semana nos cinemas / Crédito: DC Studios/Divulgação

“É um pássaro? É um avião? Não, é o Superman”. Imortalizado e icônico, a imagem do homem de capa vermelha que podia voar se tornou um marco no que conhecemos como super-heróis e histórias em quadrinhos. Tratando de temas como patriotismo, “ideal americano” e trazendo elementos bíblicos do messias, a figura do herói teve que se adaptar. Em “Superman”, dirigido, escrito e produzido por James Gunn, mente por trás de toda a estrutura da DC Comics nos cinemas a partir de agora, o personagem que era a cara do sonho americano vive dilemas atuais geopolíticos sobre imigrantes e ódio ao diferente, respeitando a essência do homem que veio do espaço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essa ousada abordagem foi arriscada em “O Homem de Aço” (2013) de Zack Snyder, com um Superman mais alienígena e estranho aos olhos da humanidade, bem como todas as suas discussões sobre como reagiriam a isso, em relação que o clássico “Superman” (1978) estrelado por Christopher Reeve que foca na imagem do ideal americano. Leia mais cinema: 'F1 - O Filme' é o clichê hollywoodiano para introduzir a categoria Estas duas obras distintas em foco e período de tempo falam do mesmo personagem, mas de maneiras diferentes. Já James Gunn consegue unir os dois mundos, herói e estrangeiro, Terra e Krypton, em uma versão mais próxima da perfeita e definitiva do homem que veio de outro planeta. David Corenswet dá vida a Superman no novo filme do super-herói que estreia esta semana nos cinemas Crédito: DC Studios/Divulgação

James Gunn une Terra e Krypton em novo 'Superman' Desde o primeiro minuto, o filme mostra que o universo está estabelecido, existem deuses e monstros e a figura do Superman é controversa. As cores são bem vivas, as botas, a cueca por cima da calça, tudo isso engrandece um mundo adaptado muito bem dos quadrinhos, estando nem um pouco preocupado em tentar ser realista. Ainda bem. O filme fala muito mais do Ka-El do que do Clark. São poucas as cenas em que David Corenswet está longe de sua capa vermelha e seu disfarce humano. Mas em todos os momentos vemos sua batalha em se entender como a figura que quer ser, de herói e salvador da humanidade. Neste longa, o diretor e o roteiro não tentam contar e explicar a gênese do kryptoniano. Afinal, já vimos isso muitas vezes no cinema, já que não é um filme de origem, mas sim da transformação de um símbolo. E nisso, “Superman” é certeiro.

David muito bem encara a postura do herói, desde salvador de animais nas ruas, como alguém preocupado em parar guerras e com o bem-estar de cidadãos de países distantes. Já seu Clark Kent, pouco abordado, esconde a figura do deus em alguém atrapalhado e pouco visto. Não é só colocar os óculos, como o filme explica, mas de fato são pessoas diferentes. Nicholas Hoult, interpreta o vilão Lex Luthor em "Superman", de James Gunn Crédito: Warner Bros. Entertainment./DC/Divulgação Ódio ao imigrante e conflitos geopolíticos são abordados em novo 'Superman' O elenco de apoio tem principalmente o destaque de Rachel Brosnahan como Lois Lane, a repórter inquieta e incessante. Ela brilha bem mais do que só fazer o papel de par romântico do protagonista e conduz a trama sendo olhos e ouvidos como grande jornalista investigativa que é. Além dela, os holofotes caem também para Nicholas Hoult, o Lex Luthor.

Caricato bilionário, gênio e vilão clássico, aqui ele não quer apenas dominar o mundo, mas é a incorporação do intolerante com o diferente, imigrante, trajado de um falso nacionalismo e moralismo para expor todo o seu ódio cego ao que não entende, culpando-o assim por seus problemas locais e inveja. Ao colocar o Superman lidando em um mundo de redes sociais, onde as críticas e elogios são importantes perante a imagem dos nossos heróis e vilões em suas construções e julgamento na sociedade, aproxima ainda mais esta abordagem do personagem para uma visão atual de Kal-El. "Superman", de James Gunn, estreia nos cinemas esta semana Crédito: Warner Bros. Entertainment./DC/Divulgação