'Como Treinar Seu Dragão' entrega live-action com alma e coração

Live-action de Como Treinar Seu Dragão / Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Os estúdios de Hollywood encontraram uma fórmula bem-sucedida financeiramente para faturar com grandes bilheterias ao recriar filmes em formato live-action - quase com copiando e colocando frame a frame produções famosas e queridas pelo público. Neste contexto, poucos foram os que fizeram jus a obra original ou acrescentaram algo novo. O longa "Como Treinar Seu Dragão" (2025), entretanto, foge a regra. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A animação da DreamWorks de 2010 foi baseada em um livro homônimo cuja abordagem é simples e voltada a um público infantil, mas com mensgem e temática de vikings e de dragões que, por si só, representam um potencial grande no cinema. À época, o filme foi um sucesso absoluto. Mas, 15 anos depois, em uma onda de produções no estilo live-action - a exemplo de "Lilo & Stich" (2025) estreando nas telonas em período próximo - "Como Treinar Seu Dragão" consegue se diferenciar de outras produções do mesmo estilo ao manter a emoção e a ternura que tanto forjaram a amizade entre um jovem e um dragão. As cenas são, sim, muito parecidas; as falas e o desenrolar da trama são os mesmos, inegável. Até aí nada de novo. Mas só de honrar o nível e respeitar tanto o filme anterior - sem deixar cair em uma obra feita somente com interesses financeiros, mas respeitando a franquia - já ganha pontos. E muitos são os trunfos do diretor Dean DeBlois, que comandou a animação "Como Treinar Seu Dragão", e a animação "Lilo & Stich". Os efeitos especiais dos dragões, principalmente do Banguela, trazem um espectro de fantasia em meio a pessoas reais sem grandes falhas. Bem como a ilha de Berk e os demais cenários inspirados com uma ótima combinação de computação e design de produção.

Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza O elenco traz tudo o que os personagens pedem. Seja uma postura mais brava de Stoico, chefe da ilha de vikings e matador de dragões, muito bem interpretado por Gerard Butler - que faz uma imagem similiar em filmes como o Rei Leônidas em "300" (2006) - ou um teor mais cômico de Nick Frost, que vive Gobber, ou até mesmo os atores de apoio que entregam estereótipos simples. O brilho fica com a decidida e meiga Astrid, interpretada por Nico Parker, que concilia bem a figura de guerreira viking sisuda com alguém mais afetuosa e preocupada. E o jovem Mason Thames, o Soluço, faz com louvor o personagem franzino, inseguro e empático com os dragões.

O ator norte-americano, inclusive, entrega o que se espera nos momentos em que interage com o Banguela - sendo realçado por efeitos especiais - e demonstra todas as camadas que o Soluço pede, seja o de insegurança em certos momentos ou o de completa coragem. Mas se o live-action de "Como Treinar o Seu Dragão" respeita demais a animação, o que ele tem de tão especial? Só este fato já garante uma experiência boa para os fãs da franquia e o novo público. Mas a resposta está em como ele costura a trama com a mensagem e a experiência visual e sensorial. Ver atores ao invés de bonecos animados representa uma carga de emoção maior. A fotografia encanta e a trilha sonora, reutilizada da obra original, é de arrepiar em certos momentos. Soma-se a isso uma mensagem universal para que se tenha um live-action acima da média.