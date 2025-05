Thunderbolts*: tudo sobre as cenas pós-créditos; atenção aos spoilers

Além das cenas pós-créditos de Thunderbolts*, confira o elenco e os personagens do filme, a história da trama e mais sobre o novo lançamento da Marvel

Novo lançamento da Marvel, o filme Thunderbolts* estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º de maio. Este será o 36º filme do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e o último da quinta fase da franquia.



O filme traz duas cenas pós-créditos que apontam caminhos distintos para o futuro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Enquanto a primeira aposta no humor e na nostalgia, a segunda estabelece uma ponte direta com a próxima grande produção da franquia: Vingadores: Doomsday.