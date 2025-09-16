‘Superman’ ganha data de estreia no streaming e ator comemora

David Corenswet comemora em suas redes sociais o anúncio da estreia de "Superman" na HBO Max

Sucesso de bilheteria nos cinemas, o novo filme do universo “ Superman ” , estrelado pelo ator americano David Corenswet, chega ao catálogo da HBO Max nesta sexta-feira, 19 de setembro.

O novo longa da DC Comics foi lançado neste ano e tem direção de James Gunn. Na trama, acompanhamos a saga de Clark Kent (David Corenswet), que incorpora o Superman e luta contra Lex Luthor (Nicholas Hoult). Além disso, a história atribui humanidade ao herói ao abordar o seu namoro com Lois Lane (Rachel Brosnahan).

David Corenswet comemora em suas redes sociais o anúncio da estreia de "Superman" na HBO Max Crédito: Reprodução/Instagram

‘Superman’ na HBO Max: reação de David Corenswet

O protagonista do filme, David Corenswet, aproveitou o espaço de suas redes sociais nesta terça-feira, 16, para celebrar a chegada do longa-metragem nos streamings. Ao lado de uma tela de TV com o banner da produção, ele brinca: “fazendo minha melhor imitação de Eve Teschmacher” (interesse amoroso de Luthur da história).

