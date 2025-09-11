'Invocação o Mal 4': o novo filme do casal Warren é bom?

Imagem do filme Invocação do "Mal 4: O Último Ritual" / Crédito: NEW LINE CINEMA/DIVULGAÇÃO

O cosmo de Invocação do Mal conseguiu um feito que merece reconhecimento ao criar uma franquia e um universo compartilhado de histórias de terror. "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" (2025) segue o casal Warren, mas, além disso, foram feitos outros seis filmes com histórias deste mesmo mundo cinematográfico, quase todos com sucesso de público.

E não foi à toa. O primeiro "Invocação do Mal", executado em 2013, sabia muito bem o que estava fazendo. O roteiro em si pode não ser grandes coisas, aliás, nenhum desta saga é impecavelmente planejado ou quer reinventar a roda - mas tinha James Wan, idealizador do universo, por trás das câmeras. nvocação do Mal 4 encerra saga dos Warren no cinema Crédito: Warner Bros/ Divulgação Wan acertou na ambientação, na criação de personagens interessantes e convincentes, nas cenas de horror de deixar o público impactado e um mal realmente ameaçador. Isso tudo foi replicado, ao menos a partir de tentativas, em todos os longas seguintes, até a fórmula se desgastar no quarto filme.

Invocação do Mal: Lorraine Warren e Ed Warren Fica estabelecido desde o início que o casal Lorraine Warren (Vera Farmiga) e Ed Warren (Patrick Wilson) é especialista em enfrentar demônios. São os melhores do mundo para tal. Portanto, é mais comum que eles não cometam os erros que todo personagem de filme de terror comete. Os tais clichês. Porém, isso foi abusado neste quarto longa. É de se imaginar que ao acontecer eventos sobrenaturais em sua casa as pessoas passem a desconfiar, assim como acontece com a família que acompanhamos em cenas de "Invocação do Mal 4: O Último Ritual". Mas é de subestimar a inteligência do telespectador acreditar que os personagens agiram tantas vezes da forma retratada no filme.

Imagem do filme Invocação do "Mal 4: O Último Ritual" Crédito: NEW LINE CINEMA/DIVULGAÇÃO É curioso como uma casa com oito pessoas está sempre vazia quando algum membro entra em um quarto ao perceber sons estranhos. Nunca há outros moradores por perto. O público já sabe que isso vai acontecer e fica esperando o susto. Os personagens que estão em cena desconfiam de algo, mas precisam ir lá sozinhos para se certificar e causar a cena de tensão. Isso ocorre incontáveis vezes. Aliás, o filme em sua primeira meia hora dá bastante atenção para a família, mas, quando o tempo passa, é desperdiçado o interesse que existia em apresentar as pessoas ao focar no casal Warren. Não dá tempo de nos importarmos o suficiente com os personagens para vislumbrarmos uma temeridade maior ou entender como os eventos sobrenaturais os estão afligindo de forma mais concreta.