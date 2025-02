Do livro ao filme: "Ainda Estou Aqui" reconstrói a trajetória de Eunice Paiva

AINDA ESTOU AQUI / Crédito: FOTOS DIVULGAÇÃO

Após 263 páginas detalhando a luta de uma família para conseguir justiça a morte do pai, Marcelo Rubens Paiva termina o livro "Ainda Estou Aqui" registrando que os militares responsáveis pela tortura e morte do ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva seguem impunes pela Lei da Anistia, que perdoa crimes cometidos por militares e guerrilheiros durante a ditadura. Em setembro de 2014, a defesa dos acusados protocolou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) para extinguir a ação penal contra eles. Em 2015, Marcelo Rubens Paiva publica a obra literária e afirma: o caso de seu pai ainda está longe de ter um desfecho.

O ano de 2014 também marca a parte final do filme de Walter Salles, lançado em 2024 e indicado a três categorias do Oscar. Em uma das cenas, vemos Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Montenegro nessa etapa da trama, já em estágio avançado de Alzheimer, doença que a acompanhou por 15 anos até sua morte, em 2018. Ícone da luta contra a ditadura militar no Brasil, Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva teve cinco filhos com Rubens Beyrodt Paiva: Veroca, Eliana, Nalu, Marcelo e Babiu. Ela se tornou advogada depois de viúva e trabalhou incansavelmente pelos direitos humanos e pela causa indígena. A obra cinematográfica apresenta uma Eunice um pouco diferente daquela retratada no livro de Marcelo Rubens Paiva. Em entrevista à CNN, Fernanda Torres, a principal intérprete de Eunice no longa e indicada ao Oscar de melhor atriz pela sua atuação, afirmou que a advogada tinha uma “delicadeza combativa”. “Ela não gastava tempo com nada que não fosse objetivo, contundente, persuasivo. Com extrema delicadeza, combateu o Estado autoritário através de uma imensa delicadeza combativa.”

No livro, Marcelo Rubens Paiva traça um retrato multifacetado da mãe: “Não foi na vida uma digna mãe italiana, mas uma advogada tão eficiente e requisitada que, aos setenta anos, nunca a deixavam se aposentar”, escreve. Ao mesmo tempo, descreve uma mulher de temperamento forte, por vezes comparando-a a "uma namorada birrenta e temperamental". Walter Salles escolhe mostrar o Alzheimer de Eunice Paiva no desfecho do filme, na contramão de Marcelo Rubens Paiva, que dedica logo o primeiro capítulo do livro para a memória, redescoberta em níveis diferentes durante a degradação da memória de sua mãe. Para ele, a memória é como uma fogueira que nos guia para onde queremos ir, “mas ela se apaga com o tempo. E não conseguimos navegar de volta para casa”. A objetividade de Eunice é ilustrada constantemente na obra literária. Em um dia marcante, ela foi ao Fórum João Mendes ao lado dos filhos para ser interditada, para passar ao filho a responsabilidade de administrar seus bens e cuidar dela mesma. O juiz pergunta: “A senhora sabe por que está aqui?”, ela responde: “Porque estou velha demais e preciso que cuidem de mim”, simples assim.

Embora tanto o livro quanto o filme sirvam como homenagem a Eunice Paiva, o cinema raramente consegue capturar todos os capítulos de uma história – ainda mais uma tão complexa como a dos Paiva. A última cena na qual vemos o ator Selton Melo representar Rubens Paiva é o dia ensolarado de feriado em que seis homens armados levam o ex-deputado para depor. Marcelo Rubens Paiva era criança e achou estranho o movimento em sua casa pois os homens “não estavam com roupas de praia”. Já adulto, ele descreve: “o feriado de 20 de janeiro de 1971 é um dia que não tem fim”. Eunice nunca perdoou o marido pelo descuido. O cinema brasileiro tem longa tradição em narrativas sobre a ditadura militar, mas Walter Salles opta por um caminho diferente: ao contrário de outras obras que exploram a violência gráfica da tortura e da repressão, Ainda estou aqui trabalha o terror da ditadura de maneira sutil, com sons e planos secundários. Afinal, Eunice não foi torturada fisicamente, mas viveu seus próprios horrores.