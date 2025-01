Nosferatu: personagens, classificação, duração e mais

O aguardado remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers, traz uma nova visão do clássico, com Bill Skarsgård como o aterrorizante Conde Orlok.

Um dos filmes mais aguardados de 2024 no Brasil acabou tendo sua estreia remarcada para o dia 2 de janeiro de 2025. Nosferatu , dirigido por Robert Eggers, é um remake do clássico filme de terror dos anos 1920, que reinterpreta o famoso vilão da literatura, o Drácula.

Na versão atual, Bill Skarsgård (It: A Coisa e O Corvo) interpreta o Conde Orlok, um poderoso vampiro milenar que se apaixona por Ellen Hunter, vivida por Lily-Rose Depp (The Idol e O Rei). Outros atores experientes também integram o elenco, como Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe.

A sinopse oficial do filme apresenta:

O filme, que estreia mundialmente no dia 2 de janeiro, já foi exibido nos Estados Unidos em 25 de dezembro. Inclusive, está presente nas pré-listas dos indicados ao Oscar de 2025, sendo apontado como uma das grandes apostas do ano.

Na nova versão, Nicholas Hoult interpreta Thomas Hutter, um agente imobiliário que viaja aos Cárpatos para negociar com um novo cliente, o Conde Orlok. Porém, o nobre é, na verdade, um vampiro milenar que se torna obcecado pela noiva de Thomas, Ellen, levando terror à região de Bremen, na Alemanha do século XIX.

O longa é baseado na primeira produção de 1922, que, por sua vez, é uma adaptação do famoso romance Drácula , de Bram Stoker. Na época, os nomes e locais foram alterados porque os herdeiros do autor não autorizaram o uso da obra original.

Lily-Rose Depp assume o papel de Ellen Hunter, o principal interesse do vampiro. Depois de enfrentar as obsessões de The Weeknd em The Idol, a atriz agora encara um tipo de obsessão mais fictícia, dominando a cena em vários momentos.

Com um elenco estrelado, Nosferatu é considerado por críticos como um filme “digno de Oscar”. Bill Skarsgård, conhecido por papéis icônicos como Pennywise em It: A Coisa e Eric Draven em O Corvo, interpreta o Conde Orlok.

Outro destaque é Willem Dafoe, que repete a parceria com o diretor Robert Eggers, com quem trabalhou em O Farol e O Homem do Norte. Dafoe interpreta o Professor Albin Eberhart Von Franz, uma espécie de Van Helsing, conhecido como o maior caçador de vampiros da literatura.

O icônico personagem Nosferatu, que estreará em 2025, possui participações anteriores em Bob Esponja e 'Batman: Nosferatu' Crédito: Reprodução/ Nickelodeon e DC Database

Confira os principais personagens e seus intérpretes:



Bill Skarsgård como Conde Orlok



como Conde Orlok Lily-Rose Depp como Ellen Hutter



como Ellen Hutter Nicholas Hoult como Thomas Hutter



como Thomas Hutter Willem Dafoe como Prof. Albin Eberhart Von Franz



como Prof. Albin Eberhart Von Franz Emma Corrin como Anna Harding



como Anna Harding Aaron Taylor-Johnson como Friedrich Harding



como Friedrich Harding Simon McBurney como Knock



como Knock Ralph Ineson como Dr. Wilhelm Sievers

Nosferatu: nova forma de contar uma história quase apagada

Cem anos após o lançamento do primeiro Nosferatu, o novo filme resgata o legado do vampiro que se tornou um marco do cinema. A produção original, de 1922, é considerada uma das primeiras narrativas cinematográficas sobre vampiros, mas quase foi perdida para sempre.

Florence Stoker, viúva de Bram Stoker (autor de Drácula), processou a produtora Prana Film por plágio, levando-a à falência. A justiça alemã ordenou a destruição de todas as cópias do filme.

Porém, algumas cópias foram contrabandeadas para os Estados Unidos, onde os direitos autorais de Drácula já estavam em domínio público. Isso permitiu que o filme sobrevivesse e se tornasse um clássico ao longo das décadas.

Nosferatu: ícone da cultura pop

Sendo um clássico, Nosferatu foi homenageado em diversas produções ao longo dos anos, tanto no cinema quanto na TV e nos videogames.

Uma das referências mais famosas para o público moderno foi a aparição do Conde Orlok em um episódio de Bob Esponja, no segmento Turno Macabro, que satiriza a figura do vampiro clássico.

Em outra mídia, nas revistas em quadrinho, Nosferatu já virou até um alter ego do super-herói Batman. No caso, o vampiro, que pode ser associado com o homem-morcego, não tem sua personalidade dos filmes, mas sim sua figura visual em um universo alternativo.

Aonde Bruss Wayne-son usa para agir como vigilante pela cidade. Por outro lado, a arte de Ted McKeever é fortemente inspirada pelo longa.



Nos videogames, Nosferatu ganhou algumas adaptações. O primeiro foi Nosferatu (1994), para SNES, que compartilha apenas o título com o filme.

Já Nosferatu: The Wrath of Malachi, um jogo de tiro em primeira pessoa, traz elementos de terror gótico. Nele, o jogador, como James Patterson, precisa resgatar seus parentes do Castelo Malachi em um tempo limite de uma hora e meia.