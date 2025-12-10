Resident Evil e Tomb Raider ganham clipes inéditos nesta quinta

As franquias de jogos Resident Evil e Tomb Raider devem ganhar novidades no The Game Awards / Crédito: Divulgação/Capcom/Crystal Dynamics

Uma das maiores premiações do mundo dos games, o The Game Awards 2025 acontecerá nesta quinta-feira, 11 de dezembro, em Los Angeles, Estados Unidos. Mais que o reconhecimento dos melhores jogos do ano, o evento é marcado por novidades como clipes, trailers, e datas de lançamentos. Em 2025, a expectativa é que as franquias Resident Evil e Tomb Raider tenham clipes revelados na premiação.

Confira quais novidades podem ser anunciadas para os jogos.

Resident Evil está presente nos consoles e computadores desde 1996. Na edição de 2025 do The Game Awards, a previsão é que o trailer de "Resident Evil Requiem" seja lançado, apresentando um novo personagem: Leon S. Kennedy. Os fãs estão na expectativa depois que uma arte com a imagem de Leon apareceu na capa PS Store (loja digital oficial da Sony para consoles PlayStation). Sua presença já era especulada desde a Summer Game Fest, no último mês de junho.