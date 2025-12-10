Resident Evil e Tomb Raider ganham clipes inéditos nesta quinta, 11Premiação do The Game Awards 2025 apresenta novidades do mundo dos games; clipes de Resident Evil e Tomb Raider estão previstos
Uma das maiores premiações do mundo dos games, o The Game Awards 2025 acontecerá nesta quinta-feira, 11 de dezembro, em Los Angeles, Estados Unidos.
Mais que o reconhecimento dos melhores jogos do ano, o evento é marcado por novidades como clipes, trailers, e datas de lançamentos. Em 2025, a expectativa é que as franquias Resident Evil e Tomb Raider tenham clipes revelados na premiação.
Confira quais novidades podem ser anunciadas para os jogos.
Clipe de Resident Evil pode ser lançado nesta quinta, 11
Resident Evil está presente nos consoles e computadores desde 1996. Na edição de 2025 do The Game Awards, a previsão é que o trailer de “Resident Evil Requiem” seja lançado, apresentando um novo personagem: Leon S. Kennedy.
Os fãs estão na expectativa depois que uma arte com a imagem de Leon apareceu na capa PS Store (loja digital oficial da Sony para consoles PlayStation). Sua presença já era especulada desde a Summer Game Fest, no último mês de junho.
A própria organização do The Game Awards confirmou que o título estará no evento e que “uma prévia” será revelada. Outra possibilidade é que uma demo seja disponibilizada para os jogadores após a premiação.
O jogo “Resident Evil Requiem” será lançado em 27 de fevereiro de 2026.
Novo game de Tomb Raider será anunciado no The Game Awards
Já a novidade de Tomb Raider é que um novo jogo será anunciado. A heroína Lara Croft estará de volta sete anos após o lançamento de “Shadow of the Tomb Raider”. Ainda, informações sobre a série baseada no jogo - que será protagonizada por Sophie Turner - podem ser divulgadas.