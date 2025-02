'Conclave': habemus xadrez político intrigante e thriller papal

"Conclave" concorre em oito categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado / Crédito: Divulgação/Diamond Films Brasil

O quão intrigante pode ser um filme sobre reuniões e articulações do sacro colégio de cardeais que irão eleger um novo pontífice, símbolo maior da Igreja Católica? Edward Berger aposta arriscado com o público que irá cativá-lo em um intrigante jogo de xadrez. A premissa já parte de um prévio interesse sobre dogmas e costumes religiosos, cercados de segredos e mistérios cuja sociedade não foi feita para saber. Porém, o longa dobra a aposta ao envolver a trama em um xadrez de poder político que escancara falhas humanas e dúvidas sobre fé, além da própria Igreja e dos debates sobre as mais diversas visões de mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Não à toa, "Conclave", indicado em oito categorias no Oscar, tem causado incômodo em maiores apreciadores da fé católica. Por mais que a história da Igreja - e da própria figura do Papa - tenha papel central em discussões atuais, segue distante de questões como diversidade, progresso, convivência e poder.

Quem nos guia neste thriller intrigante é o cardial Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes. Curioso, como nós, e rodeado de incertezas, assim como o público, o decano aceita aos poucos a função e vai se convencendo cada vez mais da possibilidade de ocupar uma posição de poder e destaque, embora diga por diversas oportunidades que não. RELACIONADO | Oscar: curiosidades das concorrentes de Fernanda Torres em Melhor Atriz É por meio dele que conhecemos os demais membros do conclave. São reveladas as falhas de cada um e vamos questionando as autoridades religiosas designadas a serem exemplos. A partir deste momento, julgamos se elas são merecedoras ou não.

Ralpho Fiennes entrega mais uma grande performance marcada por sutileza e olhares confusos, curiosos e atribulados com toda a situação. Outro destaque é Isabella Rosselini, de poucas falas e curto tempo de tela, tal qual as freiras nas instituições, mas decidida e aparentemente a única em todo o jogo a prever e acertar os movimentos. Stanley Tucci, Carlos Diehz, Sergio Castellitto e Lucian Msamati também convencem como membros da disputa, uns com trejeitos mais estereotipados ou discretos, totalmente coniventes com o roteiro e a essência de cada um. LEIA TAMBÉM | Fernanda Torres é apontada como favorita ao Oscar em site americano