Quem ganhou o Prêmio Multishow 2025? Veja todos os vencedores

Premiação aconteceu nesta terça, 9, e João Gomes foi o grande vencedor da noite com quatro prêmios. Confira a lista completa de vencedores
O Prêmio Multishow 2025 foi realizado na noite desta terça-feira, 9, com a apresentação de Kenya Sade e Tadeu Schmidt. Quem saiu como o grande campeão da noite foi João Gomes, cantor de forró e piseiro que levou o troféu de Artista do Ano.

Mesmo com a ausência de artistas conhecidos por passarem pelo prêmio, como Anitta, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Glória Groove, o evento contou com momentos marcantes.

Um deles foi a homenagem a Gilberto Gil. Os cantores Ney Matogrosso e Caetano Veloso subiram ao palco para cantar “Se Eu Quiser Falar com Deus” e “Drão”, respectivamente.

Em seguida, Gilberto Gil subiu ao palco e cantou “Toda Menina Baiana” e “Andar com Fé”, acompanhado por sua família.

A filha, Preta Gil, foi lembrada com uma foto ao lado do pai sendo exibida durante a apresentação.

Prêmio Multishow 2025: confira a lista completa de vencedores

Álbum do Ano

  • Coisas Naturais - Marina Sena
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK
  • Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem
  • Rock Doido - Gaby Amarantos
  • Um Mar Para Cada Um - Luedji Luna

Artista do Ano

  • Ana Castela
  • Gaby Amarantos
  • Gilberto Gil
  • João Gomes
  • Liniker
  • Menos é Mais

Com faixas do álbum Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê foram destaque em diversas categorias no Prêmio Multishow 2025
Com faixas do álbum Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê foram destaque em diversas categorias no Prêmio Multishow 2025 Crédito: Manoella Mello / Globo

Capa do Ano

  • CARRANCA - Urias
  • Coisas Naturais - Marina Sena
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK
  • Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota Pê
  • O Mundo dá Voltas - BaianaSystem
  • Rock Doido - Gaby Amarantos

Produção Musical do Ano

  • Dudu Borges
  • Eduardo Pepato
  • Iuri Rio Branco
  • Janluska
  • Papatinho
  • Pretinho da Serrinha

Instrumentista do Ano

  • Amaro Freitas
  • Hamilton de Holanda
  • Hermeto Pascoal (In memoriam)
  • Jonathan Ferr
  • Mestrinho
  • Pretinho da Serrinha

Axé e Pagodão do Ano

  • Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) - Léo Santana e Melody
  • Energia de Gostosa - Ivete Sangalo
  • Hoje Eu Vou Te Usar - Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Léo Santana, DG e Batidão Stronda
  • O Baiano Tem o Molho - O Kannalha
  • O Verão Bateu em Minha Porta - Ivete Sangalo
  • Surra de Toma - Léo Santana

Arrocha do Ano

  • Mãe Solteira - DG, Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e Mc G15
  • Me Apaixonei Nessa Morena - Natanzinho Lima, Mc Tato e Gabb Mc
  • Não Era Love - Luan Pereira, Grelo e MC Tuto
  • Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk
  • Saudade Top 1 - Unha Pintada
  • Vou Começar a Não Prestar - Theuzinho e Nadson O Ferinha

Gospel do Ano

  • Avenida do Arrependimento - Thalles Roberto e Jorge
  • Dependente de Deus - Isadora Pompeo
  • Fé para o impossível - Eli Soares
  • O Leão - Ton Carfi
  • Quem É Esse - Julliany Souza
  • Santo Pra Sempre - Fernandinho

DJ do Ano

  • Alok
  • Dennis
  • Mochakk
  • Papatinho
  • Pedro Sampaio
  • Vintage Culture

Marina Sena no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2025
Marina Sena no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2025 Crédito: Globo/ Lucas Teixeira
João Gomes no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2025
João Gomes no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2025 Crédito: Globo/ Lucas Teixeira
Jota Pê e Iza no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2025
Jota Pê e Iza no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2025 Crédito: Globo/ Lucas Teixeira

Forró e Piseiro do Ano

  • Beija Flor - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
  • Cópia Proibida - Léo Foguete
  • Eu me apaixonei - Vitinho Imperador
  • Lembrei de Nós - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
  • Melzinho - Talita Mel, Xand Avião
  • Tudo Vai Dar Certo - Raí Saia Rodada

Funk do Ano

  • Bota Um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW
  • Famosinha - MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira
  • MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - DENNIS, Luísa Sonza
  • Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim - Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN, DJ Lc da Roça, MC K9 e MC PL Alves
  • Sequência Feiticeira - Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
  • Vou Raspar Seu Bigodin - Mc Dricka e DJ S2k

Música Urbana do Ano

  • Amina - Tasha & Tracie
  • Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha
  • Dharma - AJULIACOSTA, Dj KLJay, Maffalda
  • Fuso - Duquesa, Go Dassisti
  • Lido com Crises - Ryu, The Runner, Vulko FK, Neckklace, 6ee
  • Talvez Você Precise de Mim - Veigh

MPB do Ano

  • Açaí - Jota.pê
  • Apocalipse - Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca
  • Fé (ao vivo) - Caetano Veloso, Maria Bethânia
  • Infinito em Nós - Zé Ibarra
  • Sua Onda - Marisa Monte
  • Um Brinde - Djavan

Pop do Ano

  • Caos e Sal - IZA
  • Despacha - Melly
  • É Arte - Lexa, Kevin O Chris
  • Lua Cheia - Marina Sena
  • Numa Ilha - Marina Sena
  • Você Vai Gostar - Duda Beat e AJULIACOSTA

Rock do Ano

  • A Cidade - Lagum
  • Além do Fim - Di Ferrero
  • Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System
  • Nada Igual - Terno Rei
  • Nunca Tenha Medo RMX - Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida
  • toda garota como eu =( =) - Duquesa e Iorigun

Samba e Pagode do Ano

  • Apagar (Fundo Raso) - Ferrugem
  • Duvido - Turma do Pagode, Ferrugem e Mumuzinho
  • Fica Com Deus - Yan e Sorriso Maroto
  • P do Pecado - Menos É Mais e Simone Mendes
  • Pela Última Vez - Menos é Mais e Nattan
  • Vento - Xande de Pilares

Sertanejo do Ano

  • Ilusão de Ótica - Matheus & Kauan e Ana Castela
  • Olha Onde Eu Tô - Ana Castela
  • Saudade Burra - Lauana Prado e Simone Mendes
  • Saudade Proibida - Simone Mendes
  • Sua Boca Mente (You’re Still the One) - Zé Felipe e Ana Castela
  • Tubarões - Diego & Victor Hugo

Brega do Ano

  • Apostar em Você - Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto
  • Bailão - Zé Felipe, Grelo
  • Desabafo de Um Jovem Adulto - Grelo
  • Foguinho - Gaby Amarantos
  • Pense o Que Quiser de Mim - Raphaela Santose Wesley Safadão
  • Sonho de Amor - Natanzinho Lima

Ana Castela e Zé Felipe no Prêmio Multishow 2025
Ana Castela e Zé Felipe no Prêmio Multishow 2025 Crédito: Beatriz Dammy / Globo
Gaby Amarantos no Prêmio Multishow 2025
Gaby Amarantos no Prêmio Multishow 2025 Crédito: Beatriz Dammy / Globo
O Kannalha foi um dos vencedores do Prêmio Multishow 2025
O Kannalha foi um dos vencedores do Prêmio Multishow 2025 Crédito: Globo / Manoella Mello
Eli Soares, vencedor de Gospel do Ano com Fé Para o Impossível no Prêmio Multishow 2025
Eli Soares, vencedor de Gospel do Ano com Fé Para o Impossível no Prêmio Multishow 2025 Crédito: Globo/ Beatriz Dammy

Prêmio Multishow 2025: veja as categorias definidas com voto popular

Show do Ano

  • 20 anos - Jorge & Mateus
  • A Última Ponta - Planet Hemp
  • Caju - Liniker
  • Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • Tempo Rei - Gilberto Gil
  • The Town - IZA

Gilberto Gil e Preta Gil foram homenageados no Prêmio Multishow 2025
Gilberto Gil e Preta Gil foram homenageados no Prêmio Multishow 2025 Crédito: Manoella Mello / Globo

Clipe TVZ do Ano

  • Acima de Mim só Deus - Filipe Ret
  • Lua Cheia - Marina Sena
  • Numa Ilha - Marina Sena
  • P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
  • Pote de Ouro - Liniker e Priscila Senna
  • Sua Boca Mente (You’re Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela

Hit do Ano

  • Cacos de Vidro (sample: Esperar pra Ver) - BK, Kolo e Evinha
  • Foguinho - Gaby Amarantos
  • P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
  • Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk
  • Sua Boca Mente (You're Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela
  • Tubarões - Diego & Victor Hugo

Revelação com Orgulho Itaipava

  • AJULIACOSTA
  • Danilo & Davi
  • Joyce Alane
  • Léo Foguete
  • Panda
  • Yan

Categoria Brasil

  • Benzadeus (Centro-Oeste)
  • Bruna Black (Sudeste)
  • Zudizilla (Sul)
  • Josyara (Nordeste)
  • Marília Tavares (Norte)

