Raphael Montes lança novo thriller com adaptação pela Netflix

"A Estranha Na Cama" será lançado em breve pela Companhia das Letras e terá adaptação audiovisual realizada pela Netflix

O autor de “Beleza Fatal”, “Uma Família Feliz” e “Bom dia Verônica” — Raphael Montes — lança nos próximos meses o seu novo suspense “A Estranha Na Cama”, que já tem adaptação audiovisual confirmada pela Netflix.

A história do novo thriller acompanha a intimidade de um casal em crise que decide abrir a relação e convidar outra mulher para uma experiência a três. A tentativa de se reconectarem, no entanto, acarreta acontecimentos inesperados. O livro é uma publicação da Companhia das Letras.