Raphael Montes lança novo thriller com adaptação pela Netflix"A Estranha Na Cama" será lançado em breve pela Companhia das Letras e terá adaptação audiovisual realizada pela Netflix
O autor de “Beleza Fatal”, “Uma Família Feliz” e “Bom dia Verônica” — Raphael Montes — lança nos próximos meses o seu novo suspense “A Estranha Na Cama”, que já tem adaptação audiovisual confirmada pela Netflix.
A história do novo thriller acompanha a intimidade de um casal em crise que decide abrir a relação e convidar outra mulher para uma experiência a três. A tentativa de se reconectarem, no entanto, acarreta acontecimentos inesperados. O livro é uma publicação da Companhia das Letras.
“A Estranha Na Cama” explora erotismo, tensão psicológica, desejo, fragilidades e reviravoltas — esta última sendo uma característica já consagrada no trabalho do autor.
Netflix prepara adaptação de ‘A Estranha Na Cama”
Antes mesmo do lançamento de “A Estranha Na Cama”, a Netflix já assumiu a adaptação audiovisual, com produção de Casa Montes e parceria de A Fábrica. O roteiro é do próprio Raphael Montes, com direção de Esmir Filho, o mesmo diretor do sucesso “Homem com H”.
A data de lançamento estreia audiovisual foi divulgada somente como “em breve”.