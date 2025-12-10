Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Raphael Montes lança novo thriller com adaptação pela Netflix

"A Estranha Na Cama" será lançado em breve pela Companhia das Letras e terá adaptação audiovisual realizada pela Netflix
O autor de “Beleza Fatal”, “Uma Família Feliz” e “Bom dia Verônica” — Raphael Montes — lança nos próximos meses o seu novo suspense “A Estranha Na Cama”, que já tem adaptação audiovisual confirmada pela Netflix.

A história do novo thriller acompanha a intimidade de um casal em crise que decide abrir a relação e convidar outra mulher para uma experiência a três. A tentativa de se reconectarem, no entanto, acarreta acontecimentos inesperados. O livro é uma publicação da Companhia das Letras.

“A Estranha Na Cama” explora erotismo, tensão psicológica, desejo, fragilidades e reviravoltas — esta última sendo uma característica já consagrada no trabalho do autor.

Netflix prepara adaptação de ‘A Estranha Na Cama”

Antes mesmo do lançamento de “A Estranha Na Cama”, a Netflix já assumiu a adaptação audiovisual, com produção de Casa Montes e parceria de A Fábrica. O roteiro é do próprio Raphael Montes, com direção de Esmir Filho, o mesmo diretor do sucesso “Homem com H”.

A data de lançamento estreia audiovisual foi divulgada somente como “em breve”.

