Cem Anos de Solidão: Netflix anuncia data de estreia da 2ª parte

Cem Anos de Solidão: Netflix anuncia data de estreia da 2ª parteA segunda parte da série "Cem Anos de Solidão" teve data de estreia anunciada pela Netflix; produção adapta romance homônimo de Gabriel García Marquez
Adaptação do aclamado romance de Gabriel García Marquez, a série “Cem Anos de Solidão” terá sua segunda parte lançada em agosto de 2026. A novidade foi anunciada pela Netflix na manhã desta quinta-feira, 11.
A primeira parte da série foi lançada em 2024, com oito episódios. O novo volume repete a quantidade de capítulos. Assim, a obra terá, ao todo, 16 episódios. A produção foi filmada inteiramente na Colômbia e teve o apoio da família do escritor.
Na série, os primos José Arcádio Buendía e Úsula Iguarán, após se casarem contra a vontade dos pais, abandonam o vilarejo onde moram para embarcar em uma jornada em busca de um novo lar.
Veja também | Para ler antes de ver: 5 adaptações audiovisuais de livros
Acompanhados por amigos e aventureiros, o casal chega às margens de um rio de pedras pré-históricas, onde fundam uma cidade utópica chamada Macondo.
Diversas gerações da linhagem dos Buendía marcarão o futuro dessa cidade mítica, atormentada pela loucura, amores impossíveis, uma guerra sangrenta e absurda, e o medo de que uma terrível maldição os condene, inevitavelmente, a cem anos de solidão.
Cem Anos de Solidão: sobre o que fala a segunda parte?
Na segunda parte da adaptação de “Cem Anos de Solidão”, a paz não chegará a Macondo após o armistício e a assinatura do Tratado de Neerlandia. Os Conservadores, temendo as ameaças do Coronel Aureliano Buendía, irão tramar um ataque.
Por uma reviravolta do destino, essa ação trará Fernanda del Carpio, de Bogotá, à cidade. Ao se casar com Aureliano Segundo, um dos gêmeos indomáveis do bastardo Arcadio, ela dará a Úrsula Iguarán seus primeiros descendentes legítimos.
Leia também | Filme de comédia com Fernanda Montenegro ganha trailer
Enquanto isso, José Arcadio Segundo, o outro gêmeo, aprisionado nos manuscritos de José Arcadio Buendía, realizará os sonhos extravagantes do patriarca, conectando Macondo ao mundo.
A chegada do trem abrirá as portas da empresa bananeira, que, inadvertidamente, desencadeará as forças que vão precipitar a ruína da cidade, cumprindo a maldição de Úrsula Iguarán.
Cem Anos de Solidão: Parte 2
- Quando: agosto de 2026
- Onde: Netflix