Qual é a origem da história de Nosferatu e qual sua relação com o Drácula?

A versão de 1979, Nosferatu, Vampiro da Noite, dirigida por Werner Herzog, segue um ritmo mais lento. Com seu colaborador frequente Klaus Kinski no papel principal, o filme de Herzog retratou temas como morte, doença e a eterna solidão de um monstro.

Apesar disso, ele manteve grande parte do enredo do livro e muitas das ideias originais — como o castelo antigo e em ruínas nos Cárpatos (região montanhosa na República Checa, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia) e um vampiro viajando de navio para uma nova casa.

Para evitar a violação de direitos autorais, Friedrich Wilhelm Murnau, diretor do Nosferatu de 1922, mudou o nome do vampiro de Stoker, Conde Drácula, para Conde Orlok, bem como os de outros protagonistas da história.

Balcombe tomou medidas legais e, em julho de 1925, um tribunal alemão decidiu que todas as cópias do Nosferatu de Murnau deveriam ser queimadas por violação de direitos autorais.

Mas naquela época o filme já havia se espalhado pelo mundo e havia inúmeras cópias dele. Era tarde demais para destruir todos elas.

Lily Rose-Depp estrela a nova versão de "Nosferatu" Crédito: Focus Features

Vampiros diferentes

As histórias de Drácula e Nosferatu entretanto apresentam diferenças notáveis, embora ao longo das décadas alguns cineastas as tenham misturado.

Uma diferença, por exemplo, é como ambas as histórias abordam o conceito de vampirismo.

Enquanto o Conde Drácula exerce um efeito hipnotizante sobre suas vítimas, e algumas adaptações cinematográficas — como a estrelada por Bela Lugosi em 1931 — o apresentaram até mesmo como um sedutor, o Conde Orlok é uma criatura repulsiva, com sua pele branca e pálida e orelhas de morcego.

Além disso, a mordida de Drácula transforma suas vítimas em vampiros, enquanto Orlok mata a maioria de suas presas.

Na história original de Stoker, o vampiro pode ser exposto à luz do Sol, embora isso enfraqueça seus poderes. Já no caso de Orlok, ele não pode ser exposto aos raios solares de forma alguma.

E essa é a chave para a longevidade da história do Drácula: existem inúmeras interpretações do personagem, bem como tentativas de reimaginá-lo de todas as maneiras — algumas delas aterrorizantes, como no Nosferatu de Murnau, e outras engraçadas (muitas vezes sem querer).

Existe um Drácula negro (Blácula, o Vampiro Negro, de 1972), um Drácula de artes marciais (A Lenda dos Sete Vampiros, de 1974), um Drácula contemporâneo dos anos 70 (Drácula no Mundo da Minissaia, de 1972) ou um Drácula que sequer aparece no filme (As Noivas do Vampiro, de 1960).

Já, Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, foi uma tentativa, como o título sugere, de produzir uma adaptação mais fiel ao livro que capturasse as nuances do conde.

Interpretado por Gary Oldman e falando com um sotaque do Leste Europeu, ele aparece, no começo, envelhecido e enrugado.

A religião está no centro da versão de Coppola — em que a rejeição de Drácula a Deus serve como força que o conduz às trevas. Existe uma ênfase na tragédia de sua criação.

O vampiro de Oldman faz com que entendamos sua origem e possamos até mesmo sentir um pouco de pena dele.

Este não é o caso do Conde Orlok de Murnau, e o "novo" de Robert Eggers, que é feio, desumano e com garras, e perde o controle quando sente cheiro de sangue.