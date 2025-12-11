Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam como Katniss e Peeta em 2026Dirigido por Francis Lawrence, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita’" deve trazer Katniss e Peeta em cena final
Protagonistas da trilogia original de "Jogos Vorazes", Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam como Katniss Everdenn e Peeta Mellark em novo filme. Os atores devem participar em cena inspirada no epílogo do livro "Amanhecer na Colheita".
De acordo com o site The Hollywood Reporter, detalhes sobre a participação ainda não foram divulgados. A história irá abordar a juventude de Haymitch, tutor de Katniss e Peeta, e será lançada em novembro de 2026.
Os fãs especulavam o retorno dos personagens desde a divulgação do longa-metragem, já que ambos aparecem nas últimas páginas da produção literária homônima.
A história de "Amanhecer na Colheita" é ambientada 25 anos antes da primeira produção da saga, na edição dos Jogos Vorazes de Haymitch, interpretado pelo ator Joseph Zada.
A cena do epílogo, porém, se passa no futuro, quando Haymitch já mantinha uma relação com Katniss e Peeta.
O universo de Jogos Vorazes
A saga de livros se passa em um mundo distópico pós-guerra civil. Após os 13 distritos se rebelarem contra a Capital, que sempre deteve a maior riqueza do país, a guerra se iniciou.
Os distritos, porém, perderam a luta. Vencedora, a Capital arquiteta uma forma de punir os distritos pela rebelião, surgindo, assim, os Jogos Vorazes. O Distrito 13 não participa dos Jogos porque foi aniquilado pela Capital.
Os Jogos funcionam da seguinte forma: dois jovens de 12 a 18 anos - um menino e uma menina - de cada um dos 12 distritos sobreviventes são sorteados para lutarem pela própria vida em uma arena. Apenas um deles deve sair vivo.
As edições são transmitidas para a Capital se divertir com o banho de sangue de adolescentes. Acontece como um reality show, tudo é televisionado ao vivo.
A saga é uma crítica evidente a governos autoritários e repressores. Além de também criticar programas de auditório que submetem pessoas pobres a provas constrangedoras para ganhar algum prêmio.
A história de cada um dos livros/filmes
Jogos Vorazes: introduz a narrativa e conta a história dos Jogos Vorazes no qual Katniss e Peeta lutam juntos, tornando-se aliados graças a uma estratégia de sua equipe de preparação, incluindo Haymitch, já adulto.
Jogos Vorazes - Em Chamas: retrata a terceira edição do Massacre Quaternário, uma edição mais brutal que acontece a cada 25 anos. Na 75ª edição dos Jogos, os vencedores anteriores foram sorteados para lutar novamente.
Jogos Vorazes - A Esperança: os distritos reúnem-se para lutar contra a Capital. Uma revolução se inicia e o país de Panem vê o fim dos Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes: a narrativa volta 65 anos no tempo e conta a história da 10ª edição dos Jogos, além da ascensão de Coreolanus Snow como o presidente tirano de Panem.
Jogos Vorazes - Amanhecer na Colheita: conta a história de Haymitch no segundo Massacre Quaternário, ou seja, a 50ª edição. Nesse jogo, em vez de dois tributos de cada distrito, vão 24.