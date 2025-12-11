Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam como Katniss e Peeta

Katniss e Peeta retornarão em novo filme de "Jogos Vorazes" / Crédito: Reprodução cena de "Jogos Vorazes" e capa de "Amanhecer na Colheita"

Protagonistas da trilogia original de "Jogos Vorazes", Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam como Katniss Everdenn e Peeta Mellark em novo filme. Os atores devem participar em cena inspirada no epílogo do livro "Amanhecer na Colheita". De acordo com o site The Hollywood Reporter, detalhes sobre a participação ainda não foram divulgados. A história irá abordar a juventude de Haymitch, tutor de Katniss e Peeta, e será lançada em novembro de 2026.

Os fãs especulavam o retorno dos personagens desde a divulgação do longa-metragem, já que ambos aparecem nas últimas páginas da produção literária homônima. A história de "Amanhecer na Colheita" é ambientada 25 anos antes da primeira produção da saga, na edição dos Jogos Vorazes de Haymitch, interpretado pelo ator Joseph Zada. A cena do epílogo, porém, se passa no futuro, quando Haymitch já mantinha uma relação com Katniss e Peeta.

Personagens de "Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1" fazendo o gesto, símbolo da rebelião liderada por Katniss Everdeen Crédito: Reprodução/Lionsgate Films O universo de Jogos Vorazes A saga de livros se passa em um mundo distópico pós-guerra civil. Após os 13 distritos se rebelarem contra a Capital, que sempre deteve a maior riqueza do país, a guerra se iniciou. Os distritos, porém, perderam a luta. Vencedora, a Capital arquiteta uma forma de punir os distritos pela rebelião, surgindo, assim, os Jogos Vorazes. O Distrito 13 não participa dos Jogos porque foi aniquilado pela Capital.

Os Jogos funcionam da seguinte forma: dois jovens de 12 a 18 anos - um menino e uma menina - de cada um dos 12 distritos sobreviventes são sorteados para lutarem pela própria vida em uma arena. Apenas um deles deve sair vivo. As edições são transmitidas para a Capital se divertir com o banho de sangue de adolescentes. Acontece como um reality show, tudo é televisionado ao vivo. A saga é uma crítica evidente a governos autoritários e repressores. Além de também criticar programas de auditório que submetem pessoas pobres a provas constrangedoras para ganhar algum prêmio.

Da esquerda para direita, Peeta e Katniss Crédito: Reprodução de cena do filme Jogos Vorazes- Em Chamas A história de cada um dos livros/filmes Jogos Vorazes: introduz a narrativa e conta a história dos Jogos Vorazes no qual Katniss e Peeta lutam juntos, tornando-se aliados graças a uma estratégia de sua equipe de preparação, incluindo Haymitch, já adulto. Jogos Vorazes - Em Chamas: retrata a terceira edição do Massacre Quaternário, uma edição mais brutal que acontece a cada 25 anos. Na 75ª edição dos Jogos, os vencedores anteriores foram sorteados para lutar novamente.