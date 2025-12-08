Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes e séries indicados?

Wagner Moura se consagra como único ator indicado ao Globo de Ouro em 2026. Ator pode ser um dos favoritos a ganhar e até mesmo ser indicado ao Oscar. / Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

O Globo de Ouro anunciou nesta segunda-feira, 8, os indicados para sua edição de 2026. Os indicados nas categorias de Cinema e TV foram revelados pelos atores Marlon Wayans e Skye P. Marshall. A premiação será realizada em 11 de janeiro de 2026 em Beverly Hills, na Califórnia. Tida como um dos termômetros na previsão de quem pode vencer o Oscar, o Globo de Ouro é considerado uma das premiações de maior prestígio. Em 2025, Fernanda Torres fez história ao ganhar a categoria de Melhor Atriz pelo filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles.

Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes indicados? Nos indicados da categoria de Melhor Filme de Drama, alguns longas já estão disponíveis em streamings. É o caso de: " Frankenstein ", dirigido por Guilhermo Del Toro, que está disponível na Netflix , e

”, dirigido por Guilhermo Del Toro, que está disponível na , e “Pecadores” de Ryan Coogler, disponível na HBO Max. Já os outros longas estão atualmente em exibição ou planejados para estrear em território nacional. “O Agente Secreto” estreou em 6 de novembro e continua em circuito de exibição por todo o País.

“Valor Sentimental” foi agendado para estrear no Natal, em 25 de dezembro de 2025, enquanto “Hamnet” está marcado para 29 de janeiro de 2026. Valor Sentimental de Joachim Trier é um dos principais concorrentes de O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026 Crédito: Divulgação/Neon “Foi Apenas um Acidente” estreou em 4 de dezembro deste ano, mas está sendo exibido em cidades selecionadas. Até o momento de publicação, não havia nenhuma sessão em Fortaleza. O filme também não está disponível em nenhum canal de streaming.