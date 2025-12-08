Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes e séries indicados?

Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir aos filmes e séries indicadosPremiação que será realizada em janeiro de 2026 divulgou os indicados nesta segunda-feira, 8. Saiba onde assistir aos filmes e as séries nomeadas
O Globo de Ouro anunciou nesta segunda-feira, 8, os indicados para sua edição de 2026. Os indicados nas categorias de Cinema e TV foram revelados pelos atores Marlon Wayans e Skye P. Marshall. A premiação será realizada em 11 de janeiro de 2026 em Beverly Hills, na Califórnia.
Tida como um dos termômetros na previsão de quem pode vencer o Oscar, o Globo de Ouro é considerado uma das premiações de maior prestígio. Em 2025, Fernanda Torres fez história ao ganhar a categoria de Melhor Atriz pelo filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles.
Leia mais
Na edição deste ano, quem repete o feito é Wagner Moura, conquistando uma indicação inédita na categoria de Melhor Ator por “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. Além dessa indicação, o Brasil será representado em outras duas categorias com o longa, disputando em Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Já os longas com mais indicações neste ano foram “Uma Batalha após a outra”, com 9 nomeações, seguido de “Valor Sentimental”, com 8; “Pecadores”, com 7; e “Hamnet”, com 6.
A seguir, veja onde assistir aos filmes e as séries indicadas ao Globo de Ouro 2026:
Leia mais
Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes indicados?
Nos indicados da categoria de Melhor Filme de Drama, alguns longas já estão disponíveis em streamings. É o caso de:
- “Frankenstein”, dirigido por Guilhermo Del Toro, que está disponível na Netflix, e
- “Pecadores” de Ryan Coogler, disponível na HBO Max.
Já os outros longas estão atualmente em exibição ou planejados para estrear em território nacional. “O Agente Secreto” estreou em 6 de novembro e continua em circuito de exibição por todo o País.
“Valor Sentimental” foi agendado para estrear no Natal, em 25 de dezembro de 2025, enquanto “Hamnet” está marcado para 29 de janeiro de 2026.
“Foi Apenas um Acidente” estreou em 4 de dezembro deste ano, mas está sendo exibido em cidades selecionadas. Até o momento de publicação, não havia nenhuma sessão em Fortaleza. O filme também não está disponível em nenhum canal de streaming.
Em relação aos indicados em Melhor Comédia ou Musical, o cronograma de exibição até o momento é:
- Blue Moon: Foi exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas ainda não possui data de lançamento confirmada para circuito comercial
- Bugonia: Atualmente em exibição, estreou em 27 de novembro
- Marty Supreme: Estreia apenas em 22 de janeiro de 2026, com pré-estreia confirmada para 8 de janeiro.
- No Other Choice: Exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme teve seus direitos de exibição comprados pela MUBI que ainda não divulgou a data de lançamento.
- Nouvelle Vague: Estreia em 18 de dezembro na Netflix
- Uma Batalha Após a Outra: Estreou em 25 de setembro em território nacional, já disponíveis em streamings para aluguel, como Amazon Prime Video e Apple TV
Por fim, os indicados em Melhor Filme em Língua Não Inglesa que não foram indicados em Melhor Filme de Drama foram “Sirat”, que estreia em 15 de janeiro de 2026, e “A Voz de Hind Rajab”, ainda sem data de lançamento no Brasil.
Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries indicadas?
Quem liderou a disputa nas indicações em Melhor Série de Drama foi a Apple TV+, streaming que tem em seu catálogo Ruptura, Slow Horses e Pluribus, atualmente em exibição.
Logo atrás, The Pitt e The White Lotus chegam como representantes da HBO Max.
Já A Diplomata foi a única série indicada da Netflix nesta categoria. Todas as séries estão disponíveis em seus respectivos canais de streaming.
Na categoria de Melhor Série de Comédia ou Musical quem levou vantagem foi a Disney+ com três séries indicadas: Abbott Elementary, O Urso e Only Murders in the Building.
As únicas duas séries concorrentes de outras empresas foram Hacks, disponível na HBO Max, e O Estúdio, disponível na Apple TV+.
Por último, na categoria de Melhor Série de TV Limitada ou Telefilme, apenas a série “All Her Fault” está indisponível em território nacional.
A Netflix é quem se destaca com as séries Adolescência, Black Mirror e O Monstro em Mim disponíveis em seu catálogo. As demais produções indicadas, Dying for Sex e The Girlfriend estão disponíveis no Disney+ e na Amazon Prime Video, respectivamente.