Os destaques da TV em 2024; veja retrospectiva do ano

Como exemplo, logo em janeiro, pessoas de diferentes regiões e idades passaram a conhecer o Festival Folclórico de Parintins por influência de Isabelle Nogueira, sister do BBB 24, conhecida como a cunhã-poranga do Boi Garantido .

Também neste ano, a TV Globo sofreu com grandes picos e quedas de audiência, a exemplo das novelas "Vai na Fé" e "Mania de Você" . Essa primeira conseguiu atrair o público jovem para as telas do ao vivo, emplacando o personagem Lui Lorenzo como ídolo pop nos streamings de música. Em contrapartida, a novela de João Emanuel Carneiro alcançou a pior audiência da história do horário "das nove" , superando até o fracasso de "Um Lugar ao Sol".

Ainda no contexto dos realitys, destaca-se o retorno da audiência do Masterchef Brasil , que completou 10 anos e empolgou o público com elenco jocoso. A primeira temporada estreou em maio e foi responsável por quase dobrar a audiência da Band e superar as temporadas de 2023. Nas edições exibidas neste ano, as edições amadores e profissionais confeiteiros, tiveram participantes cearenses que ganharam forte torcida nas redes sociais .

O sucesso da produção foi uma porta de entrada para a divulgação de novelas que estreiam no primeiro semestre de 2025, como "Beleza Fatal" (Max) e "Guerreiros do Sol" (Globoplay).

Se, por um lado, poucas novelas na TV alcançaram o destaque esperado neste ano, os streamings conseguiram abraçar públicos cada vez mais diversos. Até os grandes fãs do folhetim televisivo se surpreenderam com o melodrama "Pedaço de Mim", a primeira novela brasileira da Netflix.

Outra produção que merece estar na categoria "flop do ano" é o reality "Estrela da Casa" ; e os programas de auditório "The Voice Brasil", "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" e "Pipoca da Ivete", todos cancelados devido à baixa audiência.

A menção honrosa vai para "Família É Tudo" , novela das 19 horas que prometeu o retorno do protagonismo idoso, com as personagens de Arlete Salles: Frida e Catarina. Mas a atriz ficou dividida entre ausência e apagamento.

Nesta época, influenciadores digitais como Felipe Neto e Whindersson Nunes se posicionaram contra o folhetim. Apesar disso, a trama rendeu boa audiência para a Globo e se consagrou como a melhor novela da emissora por voto popular na premiação "Melhores do Ano".

Os destaques da TV em 2024: Globo e SBT

Definitivamente, 2024 embaralhou a cabeça do telespectador. A principal razão foi o troca-troca entre as principais emissoras brasileiras, a Globo e o SBT. Com a morte de Silvio Santos, a Globo dedicou uma programação de homenagem inteiramente voltada ao legado do apresentador.

Pela mesma razão, na premiação "Melhores do Ano", a herdeira Patrícia Abravanel recebeu o microfone de Luciano Huck para discursar sobre o pai. O momento foi exibido ao vivo e simultaneamente por cerca de 15 minutos nas duas emissoras.

Além disso, vimos Eliana, uma das principais apresentadoras do SBT estreando na Globo. No sentido contrário, o diretor de televisão mais conhecido do País, Boninho, deixou a Globo e assinou contrato com o SBT.

A virada de chave da TV em 2024

Programação cada vez menos ousada, crises de audiência e de criatividade. É esse o retrato da TV aberta em 2024. Programas tradicionais como o Fantástico vêm enfrentando declínio na audiência, problema encarado ainda pelos dominicais da Record. Há também a dificuldade de emplacar novos sucessos, vide a exaustão dos remakes de novelas e o péssimo tom para a criação de novos reality shows.

A Globo patinou para engatar o Estrela da Casa, um formato vendido como inédito, mas realizado preguiçosamente a partir da estrutura do Big Brother Brasil, o único reality da casa que se mantém relevante.

Enquanto isso, a Band tem sobrevivido do que parece ser sua espertice: realities de culinária, em suas diferentes versões. E tem funcionado, tanto que a Globo também tem seus representantes desse nicho. O Masterchef Confeitaria foi o programa no formato mais interessante do ano na TV aberta. Ainda que seja mais do mesmo.

Há se reconhecer, no entanto, o esforço para refletir representatividade nas telas. E isso quer dizer causar impacto cultural - algo que também não se vê há tempos. Se em 2023 vimos a novela "Vai na Fé" dar o espaço merecido para a excelência negra na teledramaturgia, este ano fica evidente que o protagonismo negro é, na verdade, a virada de chave para uma TV pelo menos mais próxima do Brasil que temos. Tanto que, para o ano que vem, a principal aposta da casa é a atualização de "Vale Tudo" com Taís Araújo e Bella Campos dando vida às icônicas Raquel e Maria de Fátima.

A Globo encerra este ano com três novelas atuais, na chamada faixa nobre, com protagonistas negras e que também refletem suas vivências, culturas e crenças. Destaque para a discussão crítica de estereótipos da mulher negra em "Garota do Momento", folhetim de época que em outros tempos estaria carregado de sinais de um Brasil atrasado.

Rubens Rodrigues

Surpresas e revelações na televisão nacional

Certamente, o grande destaque nas novelas de 2024 foi Duda Santos. A breve participação da atriz na primeira fase de "Renascer" revelou ao grande público a força de sua atuação, o que foi ainda mais evidenciado no papel de Beatriz, protagonista de "Garota do Momento".

Ainda em relação às novelas, destaco como a maior e mais grata surpresa de 2024 "Volta por Cima", que segue no ar na faixa das 19 horas. Após as desconfianças geradas por "Cara e Coragem", Cláudia Souto agora nos entrega uma novela leve e agradável de assistir, com personagens bem construídos e histórias envolventes e convincentes.

David Andrade