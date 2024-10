Novela No rancho Fundo tem cenário com peças de artesãos cearenses

Em parceria com a Ceart, novela "No Rancho Fundo", da Globo, traz peças e objetos de artesãos cearenses no cenário Crédito: Globo/Divulgação

Em parceria com a Ceart, novela "No Rancho Fundo", da Globo, traz peças e objetos de artesãos cearenses no cenário Crédito: Globo/Divulgação

Em parceria com a Ceart, novela "No Rancho Fundo", da Globo, traz peças e objetos de artesãos cearenses no cenário Crédito: Globo/Divulgação