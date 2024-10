‘Mania de Você’: Globo faz mudanças na trama para subir audiência

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a trama terá mudança de rota para tentar subir audiência, com destaque a cenas de humor e aos núcleos secundários .

A decisão foi analisada diante da repercussão da novela no grupo de discussão de “Mania de Você”, espaço digital com telespectadores criado pela emissora desde a pandemia de covid-19. A cada um ou dois meses, esses grupos são ouvidos como fonte de pesquisa para a recepção da trama, que pode sofrer alterações a depender da recepção.

Núcleo de humor terá mais espaço em "Mania de Você"

No caso da nova novela de João Emanuel Carneiro, o público destacou que o folhetim precisa de mais humor, sendo o que tem viralizado fora da TV com as cenas de Mavi (Chay Suede). Como exemplo, o diálogo dele com Luma (Agatha Moreira) em que o protagonista suborna a personagem com R$ 6 milhões.

