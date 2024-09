Por que Boninho saiu da Globo e quem ficará na direção dos realities

Saiba quem é Rodrigo Dourado, que substitui Boninho na chefia dos realities Crédito: Divulgação/Globo;Manoella Mello/Globo

A chefia dos realities shows da Globo já mudou de nome após a despedida de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, nesta sexta-feira, 13. O cargo agora deve ser repassado para Rodrigo Dourado, diretor artístico do “Big Brother Brasil” e “Estrela da Casa”. O adeus de Boninho foi compartilhado em postagem na sua rede social e soma mais de 11 mil comentários desde a publicação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por que Boninho saiu da Globo? “Chegou a hora de voar solo”, começa o ex-diretor do núcleo de reality show da emissora global. “Decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação”, explicou.

Em seu comunicado de despedida, Boninho reafirmou seu desejo de “voar solo” após 40 anos de trabalho da TV Globo e destacou: “não é um adeus, é um até logo”. Agora, o profissional deve atuar de forma independente, ainda como criador. A transição acontecerá a partir do final do ano, então o ex-diretor continuará responsável pela conclusão do reality “Estrela da Casa” e pelo Especial Roberto Carlos. Mas, em 2025, a nova temporada do BBB já será exibida sob a direção de Rodrigo Dourado. “Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro”, completa.

Em comunicado interno do diretor executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares, a informação foi confirmada, assim como o novo cargo de Rodrigo Dourado. Boninho revela motivo para escalar Beatriz no BBB 24; ENTENDA Boninho saiu da Globo: quem é Rodrigo Dourado Quem assume o comando dos realities da rede Globo é Rodrigo Dourado, que atua desde a primeira edição do Big Brother Brasil e está há 22 anos na emissora.