Vale Tudo: Globo define protagonistas do remake da novela

Prevista para estrear em 2025, remake de "Vale Tudo" tem primeiros atores do elenco confirmados, afirma colunista

Em comemoração aos 60 anos da Rede Globo, a emissora prepara produções comemorativas para 2025, entre elas, o remake de “Vale Tudo” (1988). Antes mesmo de ser oficialmente divulgada, o público movimentou as redes sociais confirmando supostos atores confirmados no elenco.

Segundo publicação do portal Léo Dias nesta quarta-feira, 11, oficialmente Taís Araújo, Renato Góes, Bella Campos, Carolina Dieckmann, Humberto Carrão e Cauã Reymond fazem parte do elenco da novela. A personagem de Odete Roitman, no entanto, ainda não estaria confirmada.

'Vale Tudo': elenco confirmado

Segundo o colunista, Taís Araújo assumiu o papel da mocinha Raquel Accioli, vivida por Regina Duarte na versão original. Seu par romântico Ivan, antes na pele de Antônio Fagundes, será interpretado por Renato Góes.