Próxima novela da Globo vai falar de k-pop e k-drama; entenda

No folhetim, a irmã mais nova da protagonista Madá (Jéssica Ellen) será uma fã fervorosa de k-pop, admirando diversos grupos, como Blackpink, BTS, Twice e NewJeans.

Com a alta no consumo de produtos culturais do leste asiático, a direção artística da próxima novela das sete tentou incorporar elementos sem descaracterizar as linguagens. O diretor André Câmara falou sobre a escolha do tema.



"Os k-dramas dialogam diretamente com o público jovem. Mas não só, porque também atraem adultos de 30 a 40 anos. Foi um golaço da Claudia. Traz um colorido e um universo que dialoga bastante com o horário das sete", explicou em entrevista à Folha de São Paulo.