No Rancho Fundo: ator cearense rebate críticas a caracterização nordestina

Em entrevista, o ator Haroldo Guimarães comentou sobre as críticas que surgiram nas redes sociais sobre a caracterização de nordestinos na novela "No Rancho Fundo"

A próxima novela das 18 horas da Rede Globo está se aproximando da data de estreia, marcada para o dia 15 de abril. Escrita por Mario Teixeira, “No Rancho Fundo” traz uma ambientação conhecida pelo telespectador que acompanhou “Mar do Sertão”, também do mesmo autor. A trama, no entanto, já gerou polêmica antes mesmo de seu lançamento.

A escolha para a caracterização de personagens da família “principal” foi alvo de críticas nas redes sociais. Em uma foto compartilhada, internautas apontaram que a aparência dos membros do núcleo — que tem nomes como Andrea Beltrão, Alexandre Nero e Mariana Lima — reforçam estereótipos da imagem do nordestino (aspecto sofrido e “sujo”, usando roupas velhas).

Para o ator Haroldo Guimarães, que interpreta Primo Cícero no folhetim, as alegações são equivocadas. “Como é que você julga uma obra pela foto, sem entender o contexto?”, é o primeiro questionamento levantado pelo artista a respeito do debate. Em entrevista ao Vida&Arte, ele afirma que a caracterização de Zefa (Beltrão) e Seu Tico Leonel (Nero), são condizentes com o que foi apresentado na sinopse — que revela que a família trabalha com a extração da pedra Turmalina Paraíba. “Você acha que mineiro usa paletó e gravata?”, pergunta retoricamente, argumentando.