Garota do Momento: qual história e quem está no elenco da novela

O primeiro episódio da nova telenovela da Globo foi transmitido nesta segunda, 4 ; entenda enredo e veja quem está no elenco de Garota do Momento

A nova novela "Garota do Momento" começa às 18 horas (horário de Brasília) na TV aberta no canal da Globo.

Garota do Momento, dirigida por Alessandra Poggi, teve seu primeiro episódio transmitido nesta segunda-feira, 4. A nova novela da TV Globo promete explorar o universo dos anos 1950, retratando encontros em um cenário cheio de charme, mas com muitos desafios.

A novela de época Garota do Momento transporta o público para o Rio de Janeiro dos anos 1950, em um Brasil ainda tomado pelo otimismo.

No Rio, sua vida ganha novos rumos ao ser convidada para ser garota-propaganda de uma das maiores fabricantes de sabonetes do país, cargo que promete revolucionar a publicidade da época.

Ao chegar ao Rio, Beatriz encontra uma cidade vibrante, com bailes, carnaval de rua e rodas de samba. Lá, faz novas amizades e conhece Beto (Pedro Novaes), por quem se apaixona. Mas seu caminho não será simples: Clarice e Beatriz terão dificuldades para superar o passado e estabelecer um vínculo.

O passado de Clarice revela segredos dolorosos. Viúva e lavadeira com talento para pintura, ela foi à capital em busca de uma chance no mundo das artes, mas um grave acidente lhe custou parte da memória.

Garota do momento: como foi o primeiro episódio?

Nesta segunda-feira, o público conheceu o primeiro capítulo de Garota do Momento Na trama, Beatriz (Duda Santos) deixa sua vida em Petrópolis ao lado da avó Carmem (Solange Couto), com quem administra um orfanato, e parte rumo ao Rio de Janeiro ao descobrir que sua mãe desaparecida, Clarice (Carol Castro), está viva e residindo na capital.

Logo ao chegar, Beatriz se vê envolvida na agitação do carnaval e é abordada por desconhecidos, até ser socorrida pelo fotógrafo Beto (Pedro Novaes), com quem desenvolve uma conexão imediata, apesar de um incidente inusitado.

O sentimento entre os dois, no entanto, enfrentará obstáculos, já que Beto está em um relacionamento sério com Bia (Maisa), cuja vida se entrelaça ainda mais com a de Beatriz.

Clarice, sem lembrar de seu passado devido à perda de memória, foi levada a acreditar que Bia era sua filha, em um plano orquestrado pelo noivo, o empresário Juliano Alencar (Fabio Assunção), e sua mãe, Maristela (Lília Cabral).

Juliano, um homem com um passado sombrio, manipulou a situação para ocultar a existência de sua filha com Valéria (Julia Stockler), uma vedete que exigia que ele assumisse a criança.

Clarice, ao presenciar uma briga entre Juliano e Valéria, descobre a verdade, mas ao tentar fugir, é atropelada, perdendo completamente a memória. Maristela, para manter o segredo, apaga todos os rastros de Clarice em Petrópolis e introduz Bia como sua nova “filha”.

Além disso, a vilã inclui Zélia (Letícia Colin), funcionária envolvida em um esquema de desvio de dinheiro, como a irmã fictícia de Clarice, em troca de silêncio.

Com tantas mentiras entrelaçadas, Garota do Momento promete explorar intrigas familiares e amores proibidos, em uma história onde cada revelação pode mudar o rumo dos personagens.

