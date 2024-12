Os destaques da música em 2024; confira retrospectiva do ano

Em casa, no trabalho, na corrida e durante as refeições. A música pode ser a companhia perfeita para os variados momentos de um único dia.

A predominância do funk e do sertanejo entre as músicas mais ouvidas do País, de certa forma mostra que os brasileiros se mantêm fiéis aos artistas nacionais. O orgulho brasileiro pode ser acompanhado na confirmação de que Marília Mendonça (1995-2021) é a artista mais ouvida nos últimos dez anos, segundo dados do Spotify .

O mesmo pode ser visto, e ouvido, com as novas transformações de músicas já "antigas", como foi o caso de "Quem não quer sou eu" (2011), de Seu Jorge . A canção conquistou as paradas musicais e os ouvidos dos jovens da geração atual ao ganhar um remix em MTG (subgênero do funk) .

Além da "Madame X", nomes novos se projetaram: Chapell Roan, Sabrina Carpenter e Rosé , artista conhecida pelos fãs de k-pop com o grupo BlackPink. A cantora, que lançou o hit "Apt." com Bruno Mars, surpreendeu ao aparecer, sem levantar suspeitas, no País para curtir ao lado do "Bruninho" (este que, inclusive, quase conquistou um CPF).

Em maio, quando Madonna desembarcou no Brasil para um show gratuito na orla de Copacabana , no Rio , os brasileiros puderam presenciar um momento histórico, que, claro, agradou muitos e aborreceu outros.

Se 2024 foi o ano do retorno das tendências dos anos 2000, a música pop, que dominou as paradas no início do século, também fez o seu retorno triunfante.

Falando no ritmo, Anitta , ao lado do astro The Weeknd com "São Paulo", confirmou: o funk é nova trend da música urbana mundial.

Com três álbuns lançados (2020, 2022 e 2024), "Numanice" se preserva como um dos trabalhos de maior destaque na carreira de Ludmilla . A produção, que celebra o pagode e samba, é uma das turnês mais rentável do País, comprovando a força de Lud para além do funk.

Já Iza, que teve sua vida pessoal recebendo mais atenção do que seu trabalho, foi capaz de se reconstruir aos olhos do público e marcou a edição de 2024 do Rock In Rio com uma das apresentações mais emocionantes do festival (realizada poucos dias antes do nascimento da primeira filha, Nala).

Os destaques da música em 2024: Ano do Rock



Popular nos anos 2000, a banda Linkin Park teve seu retorno triunfal em setembro, após sete anos em pausa. Com novo álbum e nova vocalista, a banda desembarcou no Brasil para dois shows que lotaram estádio em São Paulo.

Quem também voltou, para a surpresa dos fãs, foi a banda Oasis - formada pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, que, até então, estão em trégua. Para além de shows solos, o Brasil recebeu inúmeras bandas e grupos nos festivais.

Linkin Park anuncia novos shows no Brasil em 2025; veja datas

No Rock in Rio, o "Dia do Rock" emocionou com as apresentações de Avenged Sevenfold e Evanescence. Em março, o Lollapalooza foi responsável por trazer Blink-182, The Offspring, Limp Bizkit, Nothing But Thieves, Phoenix e Pierce the Veil.

Confira retrospectiva da música em 2024 por Vanessa, A Cantora

"Este ano descobri a Duquesa, cantora de rap baiana. Estou mergulhando no universo de músicas autorais, trabalhando no meu álbum, e gosto da maneira como ela escreve e conta histórias. Quero passar essa mesma vibe para os meus fãs. Nisso, o álbum “Big D!!!!! Pt. 2”, da rapper, foi o que me chamou atenção em 2024.

Retrospectiva 2024: YouTube Music libera seu Recap; veja como fazer

Tive a honra de compartilhar a programação de três shows com Iara Pâmela, e sempre foi um sonho cantar com ela. Outro momento marcante nas apresentações foi no Festival Elos, do qual pude participar representando o forró e cantar ao lado de divas de gerações: Iara Pâmela, Bete Nascimento e Daniella Campelo."

Confira retrospectiva da música em 2024 por Vitoriano

"Destaco os grupos: Marimbanda, Nazirê – banda de reggae do Cariri –, e o Cheiro do Queijo, que mistura rap e palhaçaria. Alice Davi, uma artista promissora da cena cearense, e Mona Gadelha, que realizou o projeto “Mulheres Cantam Massafeira”.

10 anos de Spotify Brasil: transformações, revoluções e dilemas para debater



Uma novidade no forró é a banda Brizeira, formada por mim, Nayra Costa e Juruviara, onde ano que vem iremos continuar firmes e fortes, pois o forró das antigas continua atual.

Um álbum que considero ter marcado 2024 foi “Songs of a Lost World”, do The Cure. O disco foi lançado de forma inédita pela banda após 16 anos em hiato."