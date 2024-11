Cearense participa de nova edição do Masterchef; saiba quem é

Masterchef Confeiteiros estreia nesta terça-feira, 19 Crédito: Band/divulgação

O Masterchef Brasil, principal reality show de gastronomia do País, estreia nesta terça-feira, 19, nova edição com competição totalmente destinada à confeitaria. O elenco conta com 12 chefs confeiteiros profissionais, entre eles, um cearense.

Quem é o cearense do Masterchef Confeiteiros? Nascido em Fortaleza, Wellington Teixeira tem 28 anos e integra o elenco do Masterchef Confeiteiros 2024. Com apelido de "Well", ele é filho de uma mineira com um cearense e afirma que vai romper o estereótipo de nordestinos com "chapeuzinho de couro". Ele promete levar ao reality sobremesas que valorizam ingredientes brasileiros.

Wellington Teixeira integra elenco do Masterchef Confeiteiros Crédito: BAND/DIVULGAÇÃO O confeiteiro tem como característica na cozinha a mistura de gastronomia francesa clássica com insumos regionais e apresentações criativas de seus doces. Well já possui quase 10 anos de profissão, e já atuou como chef, consultor de restaurantes e professor. Atualmente, trabalha apenas com consultoria de grandes restaurantes e é especialista em chocolate.

Como vai ser o Masterchef Confeiteiros? Além dos três jurados fixos do programa, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça; o Masterchef Confeiteiros também conta com o chef pâtissier Diego Lozano, dono do restaurante Levena, em São Paulo. Outra mudança é o dia da exibição de seus programas, que passa a ser exibido duas vezes por semana: nas terças e quintas-feiras, às 22h30min.

Esta será ainda a última edição do Masterchef Brasil com apresentação da jornalista Ana Paula Padrão, que se despede durante a temporada.