Vale Tudo: quem é quem na primeira versão e no remake?

Novos atores estão encarnando personagens já conhecidos por parte do público. Veja quem deve interpretar os personagens a partir de março do ano que vem

Em 1988, Regina Duarte, Gloria Pires e Reginaldo Faria fizeram parte da obra e agora abrem espaço para Taís Araujo, Bella Campos e Alexandre Neri no remake. Veja quem deve interpretar os principais personagens a partir de março do próximo ano.

Apesar de ainda não estar completo, o elenco já dá indícios que terá nomes conhecidos pelo público. Fernanda Montenegro seria Odete Roitman, mas não aceitou o papel para focar na divulgação do filme " Ainda Estou Aqui ", representando o Brasil em uma vaga pelo Oscar 2025 .

Em desenvolvimento pela autora Manuela Dias, o remake de Vale Tudo é a nova aposta da TV Globo para o horário das nove em 2025. A novela leva o mesmo nome do folhetim que foi ao ar em 1988.

Conheça o elenco do remake de Vale Tudo

Raquel Accioli

A íntegra Raquel Accioli é o oposto da filha Maria de Fátima. Após a jovem fugir, Raquel vai atrás dela e passa a vender sanduíches na praia. É a heroína da novela E apaixona-se por Ivan, que ela vai disputar com Helena.

Primeira versão: Regina Duarte



Regina Duarte Remake: Taís Araujo

Maria de Fátima

Filha de Raquel, é uma jovem inescrupulosa que vende a única propriedade da família e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro. Por interesse, casa-se com Afonso Roitman, mesmo apaixonada por César.

Primeira versão: Gloria Pires



Gloria Pires Remake: Bella Campos

Odete Roitman

Autoritária, forte e, desde a morte do marido, é a presidente do grupo Almeida Roitman. Tem muitos conflitos com a filha Helena e humilha os subordinados e todos que estão em posição inferior.