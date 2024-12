Os destaques da literatura em 2024; veja retrospectiva dos livros

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.11.2024: Premio de Literatura, palco Vida e Arte. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em matéria publicada no Vida&Arte no início deste mês, o escritor cearense Dalgo Silva pontuou como a literatura “é um território de fabulação da realidade”, no qual, a partir dela, é possível “fabular o real”. Um dos finalistas do Prêmio Jabuti deste ano, ele destacou sua relação com a poesia e, de certa forma, como a literatura consegue abrir possibilidades. Dalgo não foi o único a pontuar a importância da quinta arte a passar pelas páginas - ou cliques - do Vida&Arte neste ano.

De diferentes maneiras, a linguagem foi contemplada - fosse a partir da força do impresso (janeiro), das mudanças no mercado brasileiro (fevereiro), da atuação das mulheres do século XIX na imprensa cearense (março) ou da possibilidade de alfabetizar crianças por meio do cordel (junho). Inauguração de livraria, o cenário da poesia em Fortaleza, redução no número de leitores, efeitos do TikTok na venda de livros e mortes de autores importantes também foram abordados por aqui. A seguir, é tempo de rever destaques da literatura em 2024.

Os destaques da literatura em 2024: Ceará em foco Não é novidade a qualidade da literatura escrita por cearenses. A cada ano essa característica é reforçada tanto por publicações quanto por premiações. Em 2024, o Ceará demonstrou força novamente no Prêmio Jabuti, um dos principais do Brasil na linguagem. Na 66ª edição, chegaram à final os cearenses Dalgo Silva e Cláudia Sousa Leitão, que concorreram nas categorias "Escritor Estreante - Poesia" e "Não-ficção - Economia Criativa", respectivamente. Autores cearenses são finalistas da 66ª edição do Prêmio Jabuti