Final do Masterchef Confeitaria: quem ganhou a edição inédita?

O embate da primeira edição voltada para confeiteiros terminou nesta quinta-feira, 19, com a vitória de um dos finalistas; veja quem ganhou o talent show

Até o fim, o participante fez questão de trazer o s sabores japoneses para seus preparos e no último duelo não foi diferente. "Acho que vai ficar como marca registrada na temporada, mas também é uma marca que eu quero levar para toda a minha vida", pontuou em seu discurso de vitória.

A final do MasterChef Confeitaria aconteceu nesta quinta-feira, 12, e Cesar Yukio se consagrou o campeão da primeira temporada. O finalista levou a melhor na disputa com Luísa Jungblut pelo troféu inédito da edição.

Para disputar o troféu da temporada, Cesar e Luísa tiveram que preparar um menu de sobremesas com três etapas.

O primeiro prato deveria ter massa folhada, o segundo usar a técnica do açúcar soprado e o terceiro ter uma decoração com chocolate. Ao todo, eles tiveram seis horas de prova para fazer as três sobremesas — o confronto mais longo de toda a história.

Cesar levou a melhor e apresentou um menu de três sobremesas repleto de ingredientes de influência asiática, como missô, yuzu e wasabi.

