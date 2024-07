Com Juliana Paes, ‘Pedaço de Mim’ conquista Netflix internacional

Classificada como série melodramática, "Pedaço de Mim" chega ao top 3 da Netflix em mais de 5 países; com Juliana Paes, produção é a 1º novela brasileira do streaming

A história acompanha Liana ( Juliana Paes ), que sonha em ter um filho com seu marido Tomás ( Vladimir Brichta ), mas passa por dificuldades para engravidar. Após o uso de estimulantes para fertilidade, sexo com o companheiro, descoberta de traição e abuso sexual, ela se depara um caso raríssimo de superfecundação heteroparental.

Com mais de 20 anos na atuação, Juliana Paes possui uma carreira recheada de personagens que marcou gerações, com destaque para as novelas “Laços de Família” (2000), “Gabriela” (2012), “Caminho das Índias” (2009), “A Força do Querer” (2017), “A Dona do Pedaço” (2019), “Pantanal” (2022) e “Renascer” (2024).

Em entrevista ao Vida&Arte, a atriz de 45 anos de idade comenta sobre a alteração na categorização de “Pedaço de Mim” – inicialmente classificada como novela, mas lançada como série melodramática –, ressaltando as diferenças entre locações e linguagem.

“Tem um resultado muito diferente. É a parte de a gente gravar sempre em cenários, já que a gente não fez nada em estúdios, isso traz uma qualidade, uma realidade que é difícil de você mensurar, mas é visto, você consegue ver, só que foram todos os cenários. Depois, na parte estética, a gente tem uma linguagem mais cinematográfica, uma linguagem mais sutil”, detalha Juliana.