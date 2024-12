Os destaques do cinema em 2024; veja retrospectiva dos filmes do ano

A poucos dias do fim de 2024, chegou o momento de olhar para o ano por meio do audiovisual . Entra ano, sai ano e os movimentos cinematográficos seguem extrapolando as telas, seja pelos enredos ou pelo contextos que envolvem as obras.

"Madame Teia", protagonizado por Dakota Johnson e lançado no início do ano, por exemplo, conseguiu apenas 12% de aprovação no site de métrica Rotten Tomatoes (RT).

Tom Hardy retornou com seu papel em "Venom 3", último filme da franquia, em outubro. No mesmo mês, Joaquin Phoenix também voltou com "Coringa: Delírio a Dois", interpretando o famoso vilão dos filmes do Batman, ao lado de Lady Gaga como Arlequina. Os dois filmes dividiram a audiência e não brilharam.

Já "Kraven — O Caçador", o último filme do universo expandido do Homem-Aranha da Sony Pictures, conquistou uma péssima aprovação no RT: apenas 14%.

Os destaques do cinema em 2024: Animações para rir e chorar

Independentemente de idade do espectador, filmes de animação são sempre prato cheio para a emoção e, em 2024, não foi diferente. Ainda no início do ano, foi lançado pelos estúdios Walt Disney o filme "Wish: O Poder Dos Desejos".

Logo depois, o público foi apresentando as novas emoções de Riley em "Divertida Mente 2". O filme alcançou um marco importante nas bilheterias, ultrapassando US$ 1,5 bilhão (R$ 8,4 bilhões) e se tornando a maior animação de todos os tempos.

O malvado favorito de todos também ganhou um novo filme. Nessa continuação, Gru tem que lidar com os prós e contras em ser um ex-vilão. Já "Moana 2" registrou a terceira maior bilheteria de estreia em um fim de semana no País, com quase R$ 46 milhões em arrecadação.

Os destaques do cinema em 2024: "Ainda Estou Aqui" pelo mundo

Filme de Walter Salles protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, "Ainda Estou Aqui" é um dos marcos do ano. A obra convida o telespectador a vislumbrar, em uma mesma narrativa, passado e presente através daqueles que sofrem perdas em um regime militar.

A adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva está no páreo para o Oscar, ecocando os feitos de "Central do Brasil", protagonizado por Fernanda Montenegro.

"Ainda Estou Aqui" vem ganhando destaque em prêmios internacionais, como o Globo de Ouro, no qual Fernanda Torres está indicada na categoria de Melhor Atriz (drama). O filme se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro no pós-pandemia, com um faturamento de 49,1 milhões de reais e público de 2 milhões de pessoas.

Com o Ceará presente nas telas, veja retrospectiva dos filmes do ano

Até mesmo o maior entusiasta do cinema cearense não imaginaria que, passada uma pandemia, veríamos sete longas-metragens não em festivais, mas estreando em circuito nacional.

Só em agosto foram três. "Estranho Caminho", de Guto Parente; "Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry; e "Motel Destino", de Karim Aïnouz. Agora em dezembro, Wolney Oliveira lançou ainda o aguardado "Soldados da Borracha".

Em 2024, Karim Aïnouz se destacou com "Motel Destino", um filme envolvente, provocando reflexões a busca por escapismo.

A obra é um dos maiores destaques do cinema brasileiro de 2024, com direção precisa, fotografia impactante e atuações excepcionais. O longa explora questões sociais, como a busca por identidade e o desejo de transcendência. Um filme que fascina, provoca e instiga.