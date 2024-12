Ana Beatriz Nogueira deixa 'Mania de Você' para cuidar da saúde

Em uma publicação no Instagram, Ana explicou os motivos da decisão. Sua saída foi recebida com apoio caloroso de colegas de elenco

A atriz Ana Beatriz Nogueira anunciou sua saída da novela Mania de Você, exibida no horário nobre da TV Globo, para se dedicar aos cuidados com a saúde. Em uma publicação no Instagram, Ana explicou os motivos da decisão e foi acolhida por amigos e colegas de elenco.

No texto, Ana Beatriz, que interpreta Moema na trama das 21h, explicou que as altas temperaturas no ambiente de gravação influenciaram sua decisão. “Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir aos meus companheiros que seguem até o final da novela”, disse ela.