Quem ganhou o Estrela da Casa? Lucca é o vencedor do reality

Lucca é o grande vencedor da primeira edição do reality show da emissora Globo; veja quem é o cantor e como foi sua trajetória no programa

Natural de Goiás, o cantor de 26 anos de idade tenta emplacar sua carreira há tempos. Ao lado do irmão, Juann Pablo, possui uma dupla sertaneja que já conta com 10 anos de estrada. E por esses moivos, viu no reality uma chance de conquistar novas oportunidades.

Contudo, apesar de ambos terem mais de uma década de experiência musical, apenas Lucca participa do reality Estrela da Casa, após ser selecionado para o programa. Quando recebeu a confirmação da participação, Lucca imediatamente compartilhou a notícia com Juann, que o apoiou integralmente.

Ele revelou que seu avô faleceu um dia antes de uma das seletivas do programa, o que deu à sua participação um significado ainda mais pessoal. “Eu sempre dizia que faria sucesso, e, embora ele não tenha visto, sei que ficaria muito feliz com tudo o que já conquistei”, afirmou

Nos comentários do vídeo onde Lucca canta a música da dupla sertaneja, publicada no YouTube, alguns internautas deixaram palavras de apoio de admiração ao cantor:

Na grande Final, além das apresentações individuais, o grupo cantou o sucesso "Anunciação", de Alceu Valença, junto aos 10 participantes eliminados ao longo da temporada.

Lucca além de garantir um prêmio acumulado de R$ 750 mil, terá um contrato com a Universal Music, turnê pelo Brasil, gerenciamento de carreira e música em trilha de novelas da emissora, já que liderou as enquetes com uma vantagem significativa sobre os outros finalistas.

Na última atualização da enquete do Uol, que contou com 42.603 votos, Lucca liderou a pesquisa com mais de 46% dos votos, ou seja, em torno de 19 mil pessoas tiveram preferência no cantor.

Confira histórico de jogo de Lucca no Estrela da Casa: