Melhores do ano: Vai na Fé é eleita novela do ano; veja ganhadores

Os ganhadores do Melhores do Ano 2023 foram divulgados nas redes sociais e "Vai na Fé" foi a vencedora da categoria "Novela do Ano"; Veja os outros ganhadores

Os vencedores da premiação Melhores do Ano do Domigão com Hulk foram anunciados nesta segunda-feira, 11, após a gravação do programa. “Vai na Fé”, de Rosane Svartman, foi consagrada como “Novela do Ano”, superando “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco, e “Todas as Flores”, de João Emanuel Carneiro.

Apesar de ir ao ar apenas no domingo, 17, os premiados da edição já podem ser celebrados. Na categoria “Atriz de Novela”, Letícia Colin venceu por seu papel como a vilã Vanessa em “Todas as Flores". Ela disputou a nomeação com Sheron Menezzes (Sol, em “Vai na Fé”) e Bárbara Reis (Aline, em “Terra e Paixão”).

