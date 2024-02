O que é o Festival de Parintins? Conheça a festa

Rivalidade do Boi Garantido e do Boi Caprichoso marca o Festival de Parintins Crédito: Divulgação/Festival de Parintins

O Festival Folclórico de Parintins é uma festa tradicional que acontece na ilha de mesmo nome, localizada às margens do Rio Amazonas, a 420 quilômetros de Manaus. Realizada anualmente, a festa dura três dias, com as duas agremiações rivais - o Boi Caprichoso e o Boi Garantido - encenando a lenda da Mãe Catirina com fantasias, músicas e alegorias. O evento ganhou mais relevância no último mês, com a participação de Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 2024. A sister é cunhã-poranga do Boi Garantido, uma das agremiações da festa. O sucesso chamou atenção da emissora Rede Globo, que está negociando para transmitir o evento. Saiba mais sobre o Festival de Parintins.

Festival de Parintins: Qual a história do evento? O festival foi oficializado em 1965 por um grupo de amigos ligados à Juventude Alegre Católica visando arrecadar fundos para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Nessa época, apenas quadrilhas participaram e os bois Caprichoso e Garantido ainda não faziam parte do evento. No Festival de Parintins, os dois bois-bumbás encenam a lenda da Mãe Catirina, uma mulher que estava grávida e com desejo de comer língua de boi. Para satisfazê-la, seu marido, Pai Francisco, sacrifica o boi favorito do patrão, que ameaça matá-lo. Um pajé salva Francisco da morte, ressuscitando o boi antes de a tragédia acontecer.

Atrações dos dois bois exploram temáticas regionais, como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos, por meio de alegorias, danças, canções e encenações.

O espetáculo envolve o público presente com diversos personagens, figurinos, atuações, luzes teatrais, carros alegóricos e fogos de artifício.

O evento é realizado anualmente e foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2015 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Qual a diferença entre o Boi Garantido e o Boi Caprichoso?

Boi Garantido e Boi Caprichoso são os bois-bumbás rivais do festival. Os dois grupos são marcados por diferenças no estilo de apresentação e nas histórias apresentadas. A rivalidade começou em 1966, quando os dois bois foram convidados para participar do festival juntos. Desde a época, as torcidas vermelha (do Boi Garantido) e azul (do Boi Caprichoso) têm o antagonismo, tanto no Festival de Parintins quanto no cotidiano da comunidade local.