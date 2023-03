Jijoca de Jericoacoara

Condição imprópria para banho na Praia de Jericoacoara foi fator pontual, explica Semace

Na última semana, resultado foi fora dos padrões das análises anteriores do órgão, em que apresentava condições favoráveis para balneabilidade; no sábado, 6, nova análise constatou as condições dentro dos padrões novamente