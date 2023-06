Jericoacoara: Prefeitura proíbe circulação de quadriciclos UTV na Vila e em áreas de preservação

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara proibiu a circulação de veículos tipo UTVs na "Vila de Jericoacoara, nas proximidades de lagos, lagoas, dunas, restingas ou qualquer área de preservação permanente do Município". O decreto foi publicado pelo prefeito Lindbergh Martins nessa quarta-feira, 7.

Os prestadores deste serviço turístico na Vila Jericoacoara terão 15 dias para adequação. Conforme o texto "fica proibida a entrada, permanência, tráfego, passagem e circulação de veículos tipo UTVs". Sigla se refere ao temo do inglês Utility Task Vehicle, que são um veículo utilitário multitarefas, intermediário entre um carro e um quadriciclo.

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara se comprometeu na terça-feira, 6, a proibir trânsito de veículos off-roads sem identificação após audiência convocada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Conforme o órgão, a reunião foi realizada após UTVs serem flagrados, no último domingo, 4, transitando dentro da lagoa e em cima de dunas, locais onde havia placas informando sobre a proibição do trânsito de veículos.

O promotor de Justiça Marcos Luiz Nery Filho, titular da Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara, conduziu a audiência, que contou com a participação do prefeito da cidade, Lindbergh Martins, e a procuradora geral do município, Samantha Santos Sousa.

Eles "debateram a aplicação de medidas urgentes de combate ao crescente fluxo de veículos na Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa de Jijoca, também conhecida como Lagoa do Paraíso', segundo o MPCE.

Após o diálogo, a Prefeitura do Município se comprometeu a expedir decreto "proibindo o trânsito de veículos do tipo UTV (side-by-side) ou quadriciclo sem identificação dentro da Vila de Jericoacoara, além de qualquer outro veículo nas proximidades de lagos, lagoas, dunas, restingas e em qualquer área de preservação permanente".

Na ocasião, o promotor ressaltou que "também irá se reunir com o prefeito de Cruz, cidade vizinha a Jijoca e que conta com 70% da do território da Lagoa do Paraíso, a fim de solucionar o problema do trânsito de veículos na região".