Parque de Jericoacoara recebe estudo para garantir segurança em atrativos turísticos

Mais uma etapa do Projeto Fomento ao Geoturismo, do Serviço Geológico do Brasil (SGB) está sendo realizada, desta vez, no Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Pesquisadores do SGB estarão na unidade de conservação cearense até este sábado, 22, para analisar e identificar os riscos geológicos dos atrativos geoturísticos.

A ação resulta de uma parceria do SGB com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão do parque.

Dentre os pontos que serão vistoriados pelo estudo estão as trilhas para a Pedra Furada e para o Morro do Serrote. Outros locais a serem contemplados pelos estudos serão indicados pelo ICMBio durante o trabalho de campo.