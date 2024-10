Empresária reinvidica área equivalente a 80% da Vila de Jericoacoara

Estado negocia com a empresária para manter vila e parque Crédito: Tavares Junior/Beach Run Brasil

Em novo acordo, a PGE-CE propôs que todas as terras ocupadas por moradores ou outras construções — o equivalente a mais de 90% do que foi reinvidicado pela empresária — fossem renunciadas. Estas permaneceriam sobre matrícula do Estado, de modo a manter o comércio e as residências. “[A renúncia total por parte do Estado significaria] que inúmeras pessoas que tiveram seus títulos concedidos pelo Idace nos últimos anos, bem como aqueles que ainda estavam na espera da regularização, seriam prejudicados, perdendo seus estabelecimentos e residências”, explicou a PGE-CE em nota. Na nova proposta, terrenos no nome do Idace, mas desocupados de alguma forma, seriam retornados à proprietária.

A PGE-CE reforçou que as tratativas do caso “se deram de forma transparente e republicana”, com auxílio de órgãos públicos locais, os quais contribuíram com informações sobre o contexto regional, “sempre buscando proteger os interesses da comunidade e da própria Vila, cuja relevância para o turismo e a economia estadual é inquestionável e, por isso, precisa ser protegida”. No âmbito da resolução do caso, ainda conforme a nota, não foi cogitado venda, doação ou regularização fundiária de terras pelo Idace. A PGE-CE recebeu, na última quarta, 16, representantes da comunidade local, “esclarecendo os fatos e se mantendo aberta ao diálogo, inclusive para receber manifestações, com o compromisso de apreciá-las conforme a legislação”.