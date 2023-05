Pescador de 66 anos é resgatado após ficar à deriva em Jericoacoara

O resgate foi realizado pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Um pescador 66 anos ficou à deriva em um caiaque e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em uma praia de Jericoacoara, na região norte do Estado. Os guarda-vidas foram acionados por volta das 18h10min dessa terça-feira, 23, por um amigo da vítima.

Após serem acionados, os guarda-vidas do Posto Avançado de Jericoacoara se organizaram para iniciar as buscas com o auxílio de uma moto aquática e um quadriciclo.

O subtenente Rubens relatou que o sargento Neto e o soldado Braga localizaram o pescador e o levaram de volta à faixa de areia. O pescador não se feriu e não necessitou de assistência médica.

Ele foi encontrado próximo ao braço de rio Arrombado, no Mangue Seco, a cerca de 4 km da praia principal. O idoso contou que ao retirar a rede de pesca, um remo do caiaque caiu no mar, e ele foi levado para longe.