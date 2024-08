Kitesurfista à deriva é resgatado em Jijoca de Jericoacoara

Kitesurfista à deriva em Jijoca de Jericoacara foi resgatado por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O homem de 40 anos, é natural do estado do Paraná, ele foi resgatado sem lesões, orientado e consciente. A composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou apoio no resgate. Ação ocorreu no último domingo, 25. No sábado, 24, um velejador também foi resgatado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por volta das 18 horas do último domingo, a composição da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares (5ª Cia/ 3ª BBM) foi acionada para realizar o resgate do kitesufista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O homem estava praticando kitesurf, quando teria ficado à deriva, pois o local estava com falta de vento e maré, fazendo o paranaense ficar distante da faixa de areia.