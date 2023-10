Lutador de 23 anos morre após ser nocauteado em evento no Ceará

João Victor Penha, de 23 anos, morreu após ser nocauteado durante uma luta de boxe. O evento amador ocorreu em Jericoacoara, no Ceará, no sábado, 7.

A vítima sofreu o golpe e em seguida caiu no chão. O lutador foi socorrido e internado na Santa Casa de Sobral, mas morreu na terça-feira, 10.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, a vítima participava de uma luta esportiva no bairro Centro, em Jijoca de Jericoacoara, quando foi atingida e socorrida para uma unidade de saúde. O óbito foi noticiado por meIo de um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Regional de Sobral.