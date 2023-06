Apartamento era usado como "boca de fumo" para comércio de drogas em Jijoca

Imóvel servia como ponto para tráfico de drogas e foi descoberto após prisão de um comprador do local

Um apartamento utilizado como ponto para venda e distribuição de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar nesse sábado, 10, em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. A "boca de fumo" foi descoberta após a prisão de um suspeito de 25 anos em posse de porções de maconha que admitiu ter obtido a droga com traficantes em um imóvel localizado na rua Vitória.

A Polícia informou que havia dois homens no apartamento no momento da chegada da guarnição, mas estes conseguiram escapar.

Dentro do imóvel foram encontradas 82 porções de crack, 30 de cocaína, 700g de maconha, 42 comprimidos de ecstasy, 12 de LSD, 135g de anfetamina e uma balança de precisão.

Também houve a apreensão de um revólver com cinco munições, uma pistola de calibre não identificado, seis celulares, 15 relógios, oito pulseiras, 16 colares e dois documentos de identificação pessoal.

O material foi levado para a Delegacia Municipal de Bela Cruz, que abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Militar segue em diligências para localizar e prender os dois suspeitos foragidos.