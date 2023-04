Um velejador de kitesurf, argentino naturalizado brasileiro, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) na praia de Jericoacoara, na tarde de sexta-feira, 14. O jovem de 22 anos ficou à deriva por toda a praia principal da cidade após ajudar um amigo.

Sobre o assunto 200 pessoas foram salvas de afogamento nos três primeiros meses de 2023

Perícia confirma morte por afogamento de travesti que estava desaparecida

Criança de 11 anos morre vítima de afogamento no Trairi

Ele havia iniciado o velejo na Praia da Malhada e ajudou um amigo a ser retirado, mas não conseguiu mais levantar a pipa. O jovem ficou à deriva por causa do vento, que mudou com a aproximação de uma chuva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os Guarda Vidas entraram no mar com a moto aquática para alcançá-lo na altura do popularmente conhecido riacho do “arrombado”, que fica entre a praia principal e a faixa correspondente ao Mangue Seco. O resgate ocorreu por volta das 16h50min.

Tags