Homem é socorrido por aeronave do Ciopaer após acidente em Jijoca

Vítima colidiu frontalmente com a parede de uma residência no município e precisou ser transportado para hospital em Sobral

Um homem de 33 anos de idade foi socorrido por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) após sofrer um acidente no município de Jijoca de Jericoacoara , distante 282 quilômetros (km) de Fortaleza. O caso foi registrado no último domingo, 29, quando a vítima colidiu frontalmente contra a parede de uma residência no bairro Conjunto Primavera.

Devido ao caráter imediato da transferência, uma aeronave do Ciopaer que estava na base de Cratéus se dirigiu até o município para realizar o percurso até Sobral. O translado durou cerca de 25 minutos, durante os quais o paciente recebeu o suporte médico necessário.

Ainda de acordo com a pasta, o transporte aéreo via Ciopaer é utilizado para reduzir o tempo de deslocamento entre as cidades por vias terrestres e agilizar a prestação de socorro aos pacientes mais debilitados. As aeronaves são dotadas de UTI aérea e atuam com médico e enfermeiro a bordo.