Velejador é resgatado à deriva em Jericoacoara

Um velejador que estava à deriva no mar foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na região de Jericoacoara no último sábado, 24, às 18 horas. De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada e atendeu a ocorrência no mar próximo ao Hotel Vila Kalango.



Ainda segundo as informações, ao ser notificada pela corporação sobre uma pessoa à deriva praticando kite surf, os bombeiros utilizaram moto aquáticas para realizarem o resgate. O homem resgatado tem 40 anos, e é natural de Maringá no Paraná e foi resgatado a 3 km da orla, sem ferimentos, e consciente.



Conforme o Corpo de Bombeiros, o velejador disse que faltou vento e que a maré o levou para longe da faixa de areia, e cortou a pipa, sendo resgatado na sua prancha. O resgate do homem foi realizado em condições de escuridão total no mar, sendo concluída às 20h45min.