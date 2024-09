Jericoacoara: ação da Ficco resulta na prisão de homem que estava foragido

Um homem de 29 anos, que cumpria um mandado de prisão preventiva e estava foragido , foi preso no município de Jijoca de Jericoacoara , nesta última quinta-feira, 12. A prisão foi resultado da ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE) e o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior e Comando Tático Rural (Bepi/Cotar) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Ficco é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).