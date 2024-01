Prefeitura proíbe passeios turísticos com animais na vila de Jericoacoara

Decisão vale a partir do dia 12 de janeiro. Em caso de descumprimento, pena varia de três meses a um ano

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara assinou um decreto que proíbe a utilização de animais em passeios turísticos. O documento foi assinado na última sexta-feira, 5, e entra em execução a partir do dia 12 de janeiro.

Em outubro de 2023, o Ministério Público do Ceará já tinha recomendado à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara proibir os passeios com animais na Vila de Jericoacoara.

Caso haja descumprimento da medida, a detenção varia de três meses a um ano, além de multa. Se houver morte do animal, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

Em 2022, Célio enviou um ofício à Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara para a apuração de maus-tratos que estariam ocorrendo com equinos na região.

O parlamentar também foi responsável por um abaixo-assinado a fim de sensibilizar prefeituras para acabar com corrida de jumentos e cavalos, além de passeios nas praias do Ceará utilizando animais, no mesmo período.

"Quero dialogar para resolver. Basta o exemplo começar e outras irão abolir também", disse à época.