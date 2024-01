Após incêndio em restaurante, Natal de Luz de Jericoacoara é adiado

Após um incêndio atingir um restaurante em Jericoacoara, o tradicional Natal de Luz promovido na praça da cidade foi adiado. Em nota, a prefeitura disse que a proximidade do evento com o local do incêndio motivou o adiamento. Ainda não há nova data para a realização.

O incêndio aconteceu por volta das 19 horas da última sexta-feira, 15, no restaurante Samba Rock Café. A comunidade, entre moradores e visitantes, ajudou a apagar as chamas junto ao Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirma que as causas do incêndio ainda não foram definidas. A prefeitura diz que irá “abrir procedimento para apurar as causas do infortúnio e intensificar as fiscalizações na Vila”.